20 Go à 4,99 €/mois ou 60 Go à 6,99 €/mois : voici des forfaits mobiles au rapport data-prix costaud

Besoin d’un forfait généreux en Go sans se ruiner ? Prixtel vient de sortir ses nouveaux forfaits mobiles flexibles avec l’un des meilleurs rapports qualité-prix de la semaine. Le petit passe ainsi à 4,99 euros par mois pour 20 Go de data, Le grand est à 6,99 euros par mois pour 60 Go de data et Le géant fait son retour avec 100 Go pour seulement 9,99 euros par mois.

Si comme la grande majorité des Français vous ne consommez guère plus d’une dizaine de Go de data chaque mois, il n’est franchement pas nécessaire de payer son forfait mobile plus d’une dizaine d’euros.

Reste toutefois la question : que faire si j’ai besoin de plus de data de temps en temps ? La réponse de l’opérateur Prixtel est aussi simple qu’efficace : c’est le forfait qui s’adapte à votre consommation. C’est justement tout le principe de ses forfaits flexibles, en promotion jusqu’au mardi 12 octobre prochain.

Le petit : jusqu’à 40 Go de data à partir de 4,99 euros/mois

Le petit est le forfait parfait pour celles et ceux qui ont une consommation d’internet modérée sans être restreinte pour autant. Ce forfait flexible possède trois paliers de data, associés à 3 tarifs différents, qui s’activent automatiquement lorsque votre consommation dépasse un certain seuil de data.

Concrètement, lorsque vous prenez un abonnement au forfait mobile Le petit de Prixtel vous payez :

4,99 euros par mois si vous ne dépassez pas 20 Go de data en 4G par mois

7,99 euros par mois si vous dépassez les 20 Go de data, mais que vous restez en dessous de 30 Go

9,99 euros par mois si vous dépassez les 30 Go. Mais vous ne pouvez pas aller au-delà de 40 Go de data par mois.

Quel que soit le palier que vous atteignez en un mois, lors de la remise à zéro mensuelle de votre forfait vous retombez obligatoirement sur le premier palier, à 4,99 euros par mois.

Malgré son tarif sous la barre des 5 euros, Le petit de Prixtel est un forfait complet. Il comprend les appels, SMS et MMS illimités, une enveloppe data de 10 Go pour voyager en Europe et il est bien entendu sans engagement.

Ce forfait est actuellement en promotion jusqu’au mardi 12 octobre prochain. Notez enfin que ce tarif mensuel n’est valable qu’un an. Passé 12 mois d’abonnement, Le petit retourne à son prix normal, soit 9,99 euros/mois pour le premier palier, 12,99 euros/mois pour le second et 14,99 euros/mois pour le dernier.

Le grand : de 60 à 100 Go de data à partir de 6,99 euros/mois

Si vous vous sentez trop à l’étroit dans 40 Go de data, le forfait Le grand est comparable à ce que propose traditionnellement la concurrence en termes d’enveloppe de data, mais avec un tarif beaucoup plus avantageux que les autres opérateurs. Dans le détail :

Le premier palier propose 60 Go de data en 4G à seulement 6,99 euros par mois

Le second palier propose jusqu’à 80 Go de data à 9,99 euros par mois

Le dernier palier va jusqu’à 100 Go de data pour 12,99 euros par mois

Comme pour Le petit, Le grand comprend les appels, SMS et MMS illimités, une enveloppe data de 15 Go pour voyager en Europe et il est aussi sans engagement.

Ce tarif réduit est valable pendant un an. Passé cette période, Le grand retrouve son tarif habituel soit 12,99 euros pour le premier palier, 15,99 euros pour le second et enfin 18,99 euros pour le dernier.

Le géant : jusqu’à 160 Go de data à partir de 9,99 euros/mois (et la 5G en option)

La grande nouveauté chez Prixtel cette semaine, c’est le retour du forfait Le géant, son forfait le plus généreux en data. Avec un premier palier à 100 Go et le dernier à 160 Go, il s’adresse clairement à ceux qui consomment beaucoup de vidéo et qui utilisent régulièrement la fonction « partage de connexion » de leur smartphone.

Comme vous pouvez le constater, le premier palier présente un excellent rapport qualité-prix.

Comptez 9,99 euros par mois pour le premier palier avec 100 Go de data

12,99 euros par mois pour le second palier avec 130 Go de data

15,99 euros par mois pour le dernier palier avec 160 Go de data

Le forfait Le géant propose les mêmes avantages et options que le forfait Le grand : appels, SMS et MMS illimités, absence d’engagement, enveloppe de roaming de 15 Go en Europe. Par ailleurs, si vous êtes proche d’une ville déjà couverte, Prixtel propose une option 5G pour 5 euros par mois en plus.

Ce tarif réduit est valable pendant un an. Passé cette période, Le grand retrouve son tarif habituel soit 15,99 euros pour le premier palier, 18,99 euros pour le second et enfin 21,99 euros pour le dernier.

PRIXTEL S’ENGAGE POUR L’ENVIRONNEMENT

Prixtel s’engage à compenser les émissions de CO2 générées par l’utilisation du forfait de ses clients et de son activité professionnelle. L’opérateur français estime ainsi qu’un forfait mobile peut engendrer une émission de CO2 pouvant s’élever jusqu’à 30 kg par an. Pour compenser ces émissions, Prixtel plante des arbres et repeuple des forêts françaises. Il a déjà replanté 8 000 arbres depuis le début de son engagement.