La 4G/5G ne devrait pas coûter plus pour vos vacances en Europe pendant 10 ans encore

Valable jusqu'en 2022, le roaming sans surcoût permet d'utiliser ses données 4G/5G partout en Europe sans aucune contrainte, comme si vous étiez toujours en France. Une belle avancée qui pourrait être reconduite pour 10 années de plus.

Rappelez-vous, il y a quelques années encore, voyager en Europe impliquait des frais supplémentaires (ou l’achat d’un pass spécifique chez votre opérateur) pour utiliser des données cellulaires à l’étranger. Depuis le 15 juin 2017, l’itinérance des données sans surcoût a permis aux voyageurs européens de ne plus s’embarrasser : ils peuvent utiliser partout en Europe leur forfait (presque) comme s’il étaient dans leur pays d’origine. Les voyageurs français peuvent donc utiliser normalement leurs données cellulaires en Allemagne, par exemple. Et à l’inverse, les Allemands peuvent aussi le faire lorsqu’ils viennent en France.

Cette mesure a néanmoins été négociée auprès des opérateurs européens pour prendre fin le 30 juin 2022. Une échéance qui approche, mais les instances de l’Union européenne aimeraient que l’expérience soit reconduite… pour une durée de 10 années supplémentaires.

Le Parlement européen vote pour une décennie supplémentaire de roaming sans frais

Proposé en premier lieu par la Commission européenne, ce prolongement de 10 ans du roaming sans frais en Europe a cette semaine été voté par la Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie du Parlement européen, rapporte Next Inpact. Il s’agit d’un pas de plus en faveur de cette prolongation. Mieux, le Parlement souhaite l’assortir de nouvelles règles et contraintes à destination des opérateurs.

Si le projet est définitivement adopté, ces derniers seront notamment contraints de fournir « la même qualité de vitesse de connexion mobile à l’étranger que dans le pays d’origine » de l’utilisateur. Ils seront aussi tenus de proposer gratuitement l’accès aux services d’urgence. La « fin des surtaxes pour les appels intra-UE » serait aussi d’actualité.

Comme le souligne Next Inpact, il faut maintenant que ces nouveautés soient discutées entre le Parlement et le Conseil pour qu’un accord définitif soit trouvé. La chose semble en bonne voie pour réussir : aucune voix ne s’est élevée contre ces nouvelles mesures (67 voix pour et 7 abstentions) et les députés ont d’ores et déjà voté pour que des négociations avec le Conseil soient engagées, lit-on.