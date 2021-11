Aïe, Syma met à jour ses forfaits mobiles… et c’est un gros coup dur

C'est un changement total de stratégie de la part de l'opérateur mobile virtuel qui bénéficiait au moins de tarifs très intéressants pour les Go proposés. Ce n'est aujourd'hui plus vraiment le cas avec de nouvelles offres plus conventionnelles et plus chères.

Syma Mobile est un MVNO (opérateur mobile virtuel) ayant fait pas mal de bruit ces derniers mois grâce à ses forfaits mobiles sans engagement pour le moins alléchants, même en 5G.

La grande force se situait surtout dans le rapport Go-prix assez impressionnant, mais surtout sans augmentation de tarif au bout d’un an. Aujourd’hui, l’opérateur vient de balayer complètement sa stratégie en adoptant un modèle plus conventionnel chez la plupart des MVNO : des prix qui augmentent et seulement valables la première année.

Des offres (beaucoup) moins intéressantes

Si au moins Syma avait une force, c’était sa grille tarifaire solide faisant souvent une grande différence avec la concurrence que ce soit chez NRJ Mobile, Cdiscount Mobile, Auchan Telecom, Prixtel ou Coriolis. Aujourd’hui, l’offre globale est bien moins attirante si l’on compare avec la précédente.

Quantité data Réseaux Anciens tarifs Nouveaux tarifs 1 Go 4G 1,90 €/mois 1,90 €/mois 10 Go (40 Go anciennement) 4G 4,90 €/mois 4,90 €/mois pendant 12 mois puis 7,90€ 60 Go 4G 6,90 €/mois 4690 €/mois pendant 12 mois puis 9,90€ 100 Go 4G et 5G (4G Seulement maintenant) 9,90 €/mois 9,90 €/mois pendant 12 mois puis 12,90€ 150 Go 4G et 5G 14,90 €/mois 19,90 €/mois pendant 12 mois puis 22,90€

Comme on le voit sur le tableau ci-dessous, le rapport Go-prix est clairement moins intéressant : des prix qui augmentent au bout de 12 mois, la 5G qui disparaît sur le forfait 100 Go et devient une option payante, le prix qui augmente drastiquement sur le forfait 150 Go et le forfait à 4,90 €/mois qui perd 30 Go.

Syma Mobile est-il un bon MVNO ?

On estime la qualité d’un opérateur mobile virtuel à son rapport qualité-prix, cela passe par le réseau mobile utilisé aux enveloppes de données proposées et surtout sur les tarifs proposés. Si l’on met de côté le facteur prix, dans le cas de Syma il faut se pencher sur l’opérateur avec lequel il est en contrat d’itinérance. Ce dernier n’est jamais explicité directement sur le site de Syma, mais en regardant les conditions générales et la brochure tarifaire de plus près on comprend que l’opérateur est raccordé au réseau d’Orange pour les communications en 2G/3G et SFR pour la 4G/5G.

Si l’expérience est globalement dans la norme pour la partie data, ce n’est absolument pas le cas de la partie communication avec des appels de piètre qualité, mais surtout une partie SMS/MMS calamiteuse. De plus, le service client semble inexistant tant il ne répond que rarement que ce soit par appel ou même via message automatique, c’est dire ! Pour toutes ces raisons, il nous est difficile de recommander cet opérateur aujourd’hui.

