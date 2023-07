La baisse de prix de Starlink le positionne comme une option viable face à l’ADSL

Starlink, le projet d'Internet satellitaire à haut débit de SpaceX, bouscule le marché. Avec une récente baisse de prix, tant pour l'équipement que pour l'abonnement mensuel, Starlink est désormais une alternative sérieuse à l'ADSL, même pour ceux qui ne vivent pas en zone blanche.

Quand on parle d’Internet par satellite, la première image qui nous vient à l’esprit est celle d’une solution de dernier recours pour les zones blanches, là où l’ADSL ne suffit plus ou est inexistant. Pourtant, ce secteur est en train de connaître une révolution majeure grâce à Starlink, le projet d’Internet satellitaire à haut débit porté par SpaceX, l’entreprise aérospatiale d’Elon Musk.

Habituellement, l’Internet par satellite souffre de plusieurs contraintes qui le rendent moins attractif : coûts élevés, limitations en termes de débits ou encore, pour certaines offres, un fair use qui limite la quantité de données consommables pendant les heures de pointe. Sans oublier un équipement souvent coûteux à acquérir. Cependant, Starlink est en train de bouleverser ces codes et d’apporter des solutions innovantes.

Une offre internet par satellite unique

La première différence majeure entre Starlink et les offres traditionnelles tient à la position de ses satellites. En effet, au lieu de recourir à des satellites géostationnaires situés à environ 35 700 km de la Terre, Starlink utilise ce qu’on appelle l’orbite terrestre basse (LEO), qui est nettement plus proche de notre planète. Cela permet de réduire considérablement les temps de latence et d’offrir une meilleure qualité de connexion. Elon Musk a donc pris le pari audacieux de lancer des milliers de ces satellites pour constituer un réseau global.

Cette proximité avec la Terre permet également d’offrir des débits bien supérieurs à ceux des offres traditionnelles. En effet, avec Starlink, les utilisateurs peuvent espérer un débit descendant de 50 à 500 Mbit/s et une latence de 20 à 40 ms, sans limitation de consommation de données. Ces performances peuvent varier en fonction de l’environnement et du nombre de satellites déployés.

Mais là où Starlink fait fort, c’est au niveau de l’accessibilité de son offre. Non seulement le matériel nécessaire est proposé en promotion à 200 euros chez la Fnac et Darty, mais la société vient de réduire le coût de son abonnement mensuel de 50 à 40 euros. Si cela reste légèrement supérieur aux offres d’entrée de gamme de l’ADSL ou de la fibre, cela devient tout à fait compétitif pour ceux dont la connexion ADSL actuelle ne répond pas à leurs besoins. L’offre était initialement proposée à 100 euros par mois, puis 50 euros par mois.

Ainsi, Starlink apparaît de plus en plus comme une alternative crédible à l’ADSL. Ce n’est plus seulement une solution pour les zones mal desservies, mais une option intéressante pour ceux qui nécessitent un débit plus important.

Ce n’est que le début de l’aventure pour Starlink. L’entreprise prévoit de continuer à déployer de nouveaux satellites et à augmenter la densité de son réseau. Cela devrait permettre d’améliorer encore plus les performances et, potentiellement, de continuer à faire baisser les prix. Mais même à 40 euros par mois, Starlink a déjà réussi un véritable tour de force.

