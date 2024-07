Sans box TV superflue, cet abonnement fibre est parmi les plus abordables du marché

Une box fibre quoi propose l'essentiel sans vous forcer la main sur la box TV, c'est la promesse de l'offre Bbox Fit de Bouygues Telecom. Avec un tarif exclusif de 19,99 euros par mois la première année, l'opérateur propose l'un des meilleurs rapport qualité/prix du moment.

Souscrire à une offre internet implique souvent de souscrire à la box TV qui l’accompagne, et la facture peut de facto facilement grimper. Un surcoût pas toujours appréciable, surtout lorsque vous ne possédez pas de téléviseur et que vous ne souhaitez pas en acquérir pour l’occasion. Heureusement, certains opérateurs comme Bouygues Telecom proposent des abonnements comprenant uniquement une box internet. C’est notamment le cas avec son offre Bbox Fit qui inclut la fibre avec un très bon débit à un tarif avantageux de 19,99 euros par mois pendant un an (engagement 12 mois) puis 32,99 euros par an. Le tout sans vous encombrer d’un onéreux boitier TV.

Une offre box internet qui va à l’essentiel

C’est la promesse de la Bbox Fit et elle est tenue : une connexion internet fibre solide, rapide, et zéro fioriture supplémentaire.

Elle est donc le compagnon parfait pour celles et ceux qui veulent simplement naviguer sur le Web, ou qui ont besoin d’un bon débit pour télécharger des fichiers volumineux et jouer en ligne. Côté performances, il faut compter sur un débit descendant allant jusqu’à 400 Mbit/s et un débit en envoi pouvant atteindre les 400 Mbit/s. Dans les faits, un jeu comme Baldur’s Gate 3 qui pèse 122 Go mettra ainsi à peine plus de 40 minutes à se charger intégralement.