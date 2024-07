Inédit dans les télécoms : un opérateur mobile fait mieux que l’imbattable Free

Pour la première fois, un opérateur télécom a réussi l'exploit de surpasser Free Mobile sur son propre terrain.

Chez SFR, l’ambiance n’est pas au beau fixe. Mais visiblement, l’opérateur au carré rouge avait plus d’un tour dans son sac. Cela oblige l’opérateur à sortir de sa zone de confort. Et quelle sortie ! SFR vient de dégainer une offre qui non seulement s’aligne sur le meilleur forfait de Free Mobile, mais fait même mieux sur certains aspects. De quoi faire grincer des dents chez la concurrence et sourire les consommateurs.

Le forfait Free Mobile : la référence à battre

Rappelons-nous : le forfait phare de Free Mobile, c’est cette offre 5G à 19,99 euros par mois qui a fait sensation. Au menu : 300 Go de data en 5G, appels et SMS illimités, et cerise sur le gâteau, la 4G depuis pas moins de 110 destinations à travers le globe. Sans oublier l’accès à Oqee TV. Un package vraiment complet qui a longtemps fait figure d’OVNI sur le marché français.

Jusqu’à présent, aucun concurrent n’avait osé proposer un forfait aussi généreux, notamment en termes de couverture internationale. Free semblait avoir trouvé la formule magique pour séduire à la fois les gros consommateurs de data et les globe-trotters.

Il faut dire que le forfait de Free Mobile avait su conquérir le cœur d’une clientèle bien particulière : les transfrontaliers, les Français vivant à l’étranger et les grands voyageurs. Pour ces utilisateurs, avoir accès à une généreuse enveloppe de données dans de nombreux pays sans se ruiner était une véritable aubaine.

Les transfrontaliers pouvaient passer d’un pays à l’autre sans se soucier de leur consommation. Les expatriés gardaient un lien facile et abordable avec la France. Quant aux voyageurs fréquents, qu’ils soient businessmen ou backpackers, ils pouvaient parcourir le monde sans avoir à jongler entre les cartes SIM locales.

SFR contre-attaque : le forfait « Spécial Voyage »

Mais voilà que SFR sort de sa torpeur avec son forfait « Spécial Voyage ». Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y a comme un air de déjà-vu… mais en mieux ! Jugez plutôt : 300 Go en 5G (tiens, tiens), appels et SMS illimités (comme chez Free), et attention, roulement de tambours… 35 Go utilisables dans 124 destinations (dont le Japon) !

Caractéristiques Free Mobile SFR "Spécial Voyage" Prix mensuel 19,99 euros 19,99 euros Data 5G 300 Go 300 Go Appels et SMS Illimités Illimités Data internationale 35 Go utilisables dans 110 destinations 35 Go utilisables dans 124 destinations Accès TV Oqee TV inclus -

Oui, vous avez bien lu : SFR fait mieux que Free sur le volet international. Non seulement le volume de data utilisable à l’étranger est plus important, mais en plus, le nombre de pays couverts est sensiblement supérieur. De quoi faire saliver les baroudeurs les plus exigeants.

Clairement, SFR est passé à l’offensive.

Pays Free RED SFR Afrique du Sud ✓ ✓ Albanie ✓ Algérie ✓ ✓ Andorre ✓ Argentine ✓ ✓ Arménie ✓ ✓ Australie ✓ ✓ Bangladesh ✓ ✓ Biélorussie ✓ ✓ Bolivie ✓ ✓ Brésil ✓ ✓ Canada ✓ ✓ Chine ✓ ✓ Colombie ✓ ✓ Comores ✓ ✓ Corée du Sud ✓ ✓ Costa Rica ✓ ✓ Côte d'Ivoire ✓ Égypte ✓ ✓ El Salvador ✓ Émirats Arabes Unis ✓ ✓ États-Unis ✓ ✓ Géorgie ✓ ✓ Guatemala ✓ ✓ Honduras ✓ ✓ Hong-Kong ✓ Inde ✓ ✓ Indonésie ✓ ✓ Israël ✓ ✓ Japon ✓ Kazakhstan ✓ ✓ Kenya ✓ Macao ✓ Macédoine ✓ Macédoine du Nord ✓ Madagascar ✓ ✓ Malaisie ✓ ✓ Mexique ✓ ✓ Moldavie ✓ Monténégro ✓ ✓ Nicaragua ✓ Nigeria ✓ Nouvelle-Zélande ✓ ✓ Ouzbékistan ✓ ✓ Pakistan ✓ ✓ Panama ✓ ✓ Paraguay ✓ Russie ✓ ✓ Sénégal ✓ ✓ Serbie ✓ ✓ Singapour ✓ Sri Lanka ✓ ✓ Suisse ✓ ✓ Thaïlande ✓ ✓ Tunisie ✓ ✓ Turquie ✓ ✓ Ukraine ✓ ✓

N’oubliez pas non plus de prendre en compte la qualité du réseau dans votre zone. Un forfait avec beaucoup de data ne sert à rien si vous n’avez pas de signal ! On vous donne une astuce : l’ARCEP met à disposition une carte de toutes les antennes 3G, 4G et 5G des opérateurs français : https://monreseaumobile.arcep.fr/. Rentrez votre adresse postale et cherchez autour de vous la présence des antennes actives, à votre domicile et votre travail, ou votre lieu de vacances par exemple. Le site cartoradio permet également d’obtenir des détails sur les antennes actives.

