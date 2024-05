SFR perd du terrain face à la concurrence

Ça chauffe pour SFR ! L'opérateur télécom vient d'annoncer des résultats peu encourageants pour le premier trimestre 2024. Avec une perte de près de 500 000 abonnés mobiles et fixes, SFR est en difficulté.

SFR a connu un premier trimestre 2024 difficile, avec une perte de 487 000 abonnés mobiles et 77 000 abonnés fixes.

Une hémorragie qui a des conséquences sur les résultats financiers de l’opérateur : son chiffre d’affaires a reculé de 6,1 % à 2,57 milliards d’euros et son Ebitda ajusté a accusé une baisse de 9,0 % à 851 millions d’euros. Dans le fixe, le groupe a également vu son nombre d’abonnés reculer à 6,29 millions contre 6,52 millions un an plus tôt, tandis que le revenu moyen par abonné a lui aussi diminué à 33,9 euros (vs 34,3 euros).

Un contexte de profusion de promotions

La perte d’abonnés chez SFR s’explique en partie par un contexte de profusion de promotions sur le marché français des télécoms. Les opérateurs se livrent une guerre des prix pour attirer les clients, et SFR n’a pas su tirer son épingle du jeu. L’opérateur a même augmenté le prix des forfaits de ses abonnés.

Mais ce n’est pas la seule raison. SFR a également souffert de problèmes de réseau et de qualité de service ces dernières années, qui ont poussé certains abonnés à aller voir ailleurs. Enfin, les tentatives de mariage entre opérateurs français ont tous échoué pour le moment.

Au cours du premier trimestre 2024, Orange a enregistré une hausse de 9 000 abonnés mobiles, tandis que Bouygues a connu une augmentation de 17 000 abonnés. En revanche, SFR a subi une perte importante de 487 000 abonnés, ce qui signifie qu’il y a 461 000 abonnés qui ont quitté un opérateur. Quant à Free, il n’a pas encore communiqué ses chiffres pour ce trimestre… et ces derniers devraient bons.