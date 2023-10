Flambée des prix chez les opérateurs : SFR emboîte le pas à Orange

2023 semble s’inscrire sous le signe de la hausse des tarifs chez les opérateurs télécoms en France, en particulier chez SFR, qui suit ainsi Orange dans cette tendance inflationniste.

Après Orange, c’est SFR qui emboîte le pas. Depuis le 10 octobre, SFR a révisé ses offres promotionnelles, passant de 12 à 6 mois, infligeant ainsi à ses clients des augmentations substantielles. Cette réduction de la durée promotionnelle s’accompagne d’un envol conséquent des prix des forfaits, tant sur le mobile que sur la fibre.

Disparités dans les augmentations

Pour illustrer cette inflation, prenons l’exemple du forfait 100 Go 5G, comme illustré par les calculs de Numerama. Désormais, sur une période de 24 mois, le coût s’élève à 653,76 euros, soit une majoration de 90 euros comparativement à l’ancienne grille tarifaire. Cette hausse se traduit concrètement par un supplément de 3,75 euros par mois sur la durée. Sur la première année, l’impact est encore plus sensible avec un bond de 7,5 euros mensuels, passant le coût annuel de 191,88 euros à 281,88 euros.

Le segment de la fibre n’est pas épargné par ces réajustements tarifaires. En effet, le forfait Fibre d’entrée de gamme chez SFR connaît une inflation notable. Sur deux ans, l’abonné devra débourser 755,76 euros contre 651,76 euros précédemment, soit une hausse de 104 euros. Au mois, cela représente un surcoût de 4,3 euros. Pour une souscription annuelle, l’écart de prix est de près de 9 euros par mois.

Néanmoins, il est important de noter que toutes les offres ne sont pas logées à la même enseigne en termes d’augmentation. En effet, l’offre SFR Fibre Premium, bien que subissant une augmentation, reste relativement plus modeste dans ses hausses. Sur deux ans, l’abonné devra débourser 1 061,76 euros contre 995,76 euros auparavant, soit une différence de 66 euros. Cette augmentation est plus modeste, avec un surcoût de 2,75 euros mensuels sur la durée du contrat.

Quelques oasis de stabilité tarifaire

En dépit de ce contexte inflationniste, quelques offres parviennent à maintenir leurs tarifs. C’est le cas notamment des offres RED by SFR et Sosh qui, pour l’instant, ne subissent pas de modification de leurs grilles tarifaires. Ces filiales low-cost semblent ainsi épargnées par la vague de hausses qui affecte leurs maisons mères. C’est aussi le cas chez Bouygues Telecom et Free, pour le moment du moins.

