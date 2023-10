Livebox 7 : Orange cherche-t-il à faire fuir ses clients ?

Les modifications tarifaires et les conditions d'accès compliquées qui accompagnent de l'Orange Livebox 7 peuvent déconcerter les consommateurs, ajoutant à leur expérience une complexité et une confusion.

Orange, le plus gros fournisseur d’accès internet en France, a récemment dévoilé sa Livebox 7. Si l’arrivée d’une nouvelle box peut souvent susciter l’enthousiasme, cette introduction s’accompagne de modifications tarifaires et de conditions d’accès qui, loin de simplifier la vie du consommateur, ajoutent une couche de complexité et d’incompréhension.

Complexité tarifaire et fin des offres Open

L’entreprise a pris la décision surprenante de mettre fin à ses offres Open. Ces dernières offraient la possibilité de combiner les services d’internet fixe avec les lignes mobiles, simplifiant ainsi la gestion et la facturation pour les clients. Avec la fin de ces offres, les clients se trouvent dans l’obligation de séparer leurs lignes, engendrant une confusion certaine au niveau tarifaire, en dépit d’une remise promise par l’entreprise.

De surcroît, alors que les tarifs sont en augmentation, les données mobiles incluses dans les forfaits voient leur volume diminuer. Il en résulte des offres moins attractives pour les consommateurs, qui pourraient se sentir incités à explorer les propositions de la concurrence.

Conditions d’accès à la Livebox 7 et débits proposés

Accéder à la Livebox 7 n’est pas une mince affaire. Pour bénéficier de cette technologie sans frais supplémentaires, il faut impérativement souscrire à l’offre Livebox Max (après le 5 octobre). Pour les autres, l’accès à la Livebox 7 s’annonce plus compliqué, et potentiellement plus onéreux.

En outre, il existe une discordance entre les débits annoncés et les offres réellement disponibles, créant une confusion supplémentaire pour les clients. Par exemple, pour un client éligible XGS-PON (une technologie de fibre optique permettant des débits très élevés), le site d’Orange propose une offre à 2 Gbps alors que la technologie permet d’atteindre des débits jusqu’à 5 Gbps pour les particuliers et 8 Gbps pour les entreprises.

Une grille tarifaire à la hausse

Les coûts annexes aux offres d’Orange ont également augmenté. Pour un déménagement impliquant un changement d’offre, le client devra débourser 100 euros. Un changement de décodeur TV coûtera 40 euros. La Livebox Max, déjà considérée comme l’une des offres les plus onéreuses du marché, voit son prix augmenter : 39,99 €/mois pendant six mois (au lieu de 12 auparavant) puis 57,99 €/mois, avec un engagement de 12 mois, auxquels s’ajoutent des frais d’activation et d’équipements.

Pour les professionnels, l’offre Livebox Pro Fibre présente des débits allant jusqu’à 8 Gb/s en réception et 2 Gb/s en émission, avec un tarif de 48 € HT/mois pendant 12 mois puis 55 € HT/mois.

À titre comparatif, les concurrents tels que Free et Bouygues proposent des offres à 49,99 €/mois et 50,99 €/mois respectivement, des tarifs nettement inférieurs à ceux d’Orange.

Pas d’amélioration du côté des services

Il semble qu’Orange ait négligé un pan entier de son offre : la télévision et les contenus associés. Alors que le secteur des médias et du divertissement connaît une mutation profonde avec l’avènement des plateformes de streaming et des contenus en ligne, Orange n’apporte aucune innovation notable sur ce créneau.

Le décodeur TV, par exemple, ne bénéficie d’aucune mise à jour significative, tout comme l’interface utilisateur qui semble désuète face aux solutions proposées par la concurrence. Ces éléments contribuent à rendre l’offre moins attractive.

En outre, alors que de nombreux fournisseurs de services proposent des applications dédiées pour les appareils populaires tels que l’Apple TV, Orange ne dispose pas, à date, d’une telle application. Ce manque limite les options disponibles pour les clients souhaitant consommer des contenus télévisés et streaming via un autre matériel.

Une offre difficile à comprendre et à justifier

Comme vous pouvez le constater, les nouvelles offres d’Orange se caractérisent par une complexité et une opacité tarifaire qui peuvent désarçonner voire repousser les clients, historiques ou potentiels.

La fin des offres Open, l’accès conditionné et complexe à la Livebox 7, les débits proposés inférieurs aux possibilités techniques et une grille tarifaire revue à la hausse sont autant d’éléments qui, mis bout à bout, pourraient bien éroder la confiance de la clientèle d’Orange.

C’est fou, car la Livebox 7 paraît d’ores et déjà obsolète comparativement à la Freebox Delta, tandis que Free se prépare à lancer sa Freebox 9 sur le marché.

Cette enchevêtrement tarifaire et d’offres évoque inévitablement le lancement chaotique des offres 5G proposées par Sosh, filiale low-cost d’Orange. Avec des propositions difficiles à décrypter et des tarifs qui, loin d’être compétitifs, avaient surpris plus d’un.