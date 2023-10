Avant la Freebox V9, Orange lance discrètement sa Livebox 7

Par un simple communiqué de presse envoyé de bon matin, Orange lance sa nouvelle box Internet, la Livebox 7. Un petit événement alors que Free a récemment confirmé son intention de lancer la Freebox V9 avant la fin de l'année.

Décidément, les opérateurs semblent s’être donné le mot pour faire évoluer leurs équipements. Free confirmait il y a peu de temps son souhait de lancer une nouvelle génération de Freebox avant la fin de l’année, soit dans quelques semaines. Désormais, c’est Orange qui prend les devants en annonçant sa Livebox 7.

Pas de grande conférence ou de visite en réalité virtuelle de l’intérieur de la box maison, mais un simple communiqué de presse pour présenter la Livebox 7 d’ores et déjà commercialisée depuis ce matin.

Plus de débit pour certains

D’après les visuels disponibles sur le site d’Orange, la Livebox 7 reprend le design de la Livebox 6, mais en améliore certaines caractéristiques. Ainsi, elle est désormais compatible XGS-PON qui permet, comme chez SFR, Free et Bouygues Telecom de passer à un débit descendant maximal de 8 Gbit/s.

C’est évidemment disponible selon l’éligibilité de votre ligne, autrement dit pour quelques foyers dans de grandes villes seulement. De plus, Orange ne propose ce débit qu’aux clients professionnels, le grand public se limitera à du 5 Gbit/s. Pour le débit remontant, pratique pour le stream ou le partage de fichiers, il est de 1 Gbit/s pour les particuliers et 2 Gbit/s pour les professionnels.

Pour le reste, on garde une compatibilité Wi-Fi 6E de la box ainsi que l’accès à trois répéteurs Wi-Fi dans le cadre de l’option « Wi-Fi Sérénité ».

La Livebox 7 est disponible dès maintenant dans l’offre Livebox Max Fibre à 57,99 euros par mois. Orange propose une réduction du prix de l’abonnement pendant les 6 premiers mois, où il passe à 39,99 euros par mois, mais attention, l’engagement initial est de 12 mois. Vous serez donc contraint de payer le prix fort pendant au moins 6 mois.

La bonne nouvelle, c’est que la Livebox 6 devient plus accessible. Elle est désormais proposée dans l’offre Livebox Up à 51,99 euros par mois (33,99 euros par mois les 6 premiers mois). Vous aurez dans ce cas un débit de 2 Gbit/s en descendant et 600 Mbit/s en remontant et un seul répéteur Wi-Fi 6.

Orange profite de son communiqué pour remettre une petite couche sur l’environnement que l’opérateur met en avant depuis sa Livebox 5 sans forcément nous convaincre. Dans le cas de la Livebox 7, il est question d’une coque 100 % recyclée et recyclable, ainsi que d’un mode veille permettant de réduire la consommation de l’appareil.

