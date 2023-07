Bouygues Telecom promet une fibre à 8 Gb/s avec la technologie XGS-PON : comment ça marche ?

Après Free et SFR, Bougyes Telecom a annoncé le lancement de sa première offre de fibre optique à 8 Gbit/s. Ce nouveau service, disponible dès aujourd'hui, est basé sur la technologie XGS-PON. Une alternative à celle employée par Free qui semble mettre l'entreprise sur une nouvelle trajectoire concurrentielle.

Bouygues Telecom rejoint ainsi le club de moins en moins restreint des fournisseurs d’accès à internet (FAI) qui proposent un débit descendant supérieur à 2 Gbit/s. Après Free et SFR, l’opérateur franchit un cap significatif avec cette nouvelle offre qui atteint les 8 Gb/s. L’annonce officielle de cette offre a été faite dans un communiqué de presse dans lequel Bouygues Telecom n’a pas manqué de mettre en avant les avantages de cette nouvelle proposition

XGS-PON

L’innovation majeure dans cette offre réside dans la technologie utilisée. En effet, Bouygues a choisi d’adopter la technologie XGS-PON, comme SFR, pour déployer sa fibre à 8 Gbit/s. Cette technologie, qui diffère de celle utilisée par Free, est accessible grâce à l’option Débit+ à 5 euros/mois.

Qu’est-ce que le XGS-PON

La majorité des offres FTTH (Fiber To The Home) disponibles sur le marché sont actuellement basées sur la technologie GPON (Gigabit Passive Optical Network). Avec cette technologie, un total de 64 abonnés se partagent une capacité de 2488 Mb/s (soit 2,5 Gb/s) en débit descendant et de 1244 Mb/s pour le débit montant. En général, les offres GPON les plus performantes offrent à chaque abonné un débit descendant atteignant 2 Gb/s et un débit montant de 600 Mb/s.

Free a su se distinguer de la concurrence en 2019, en lançant la technologie 10G-EPON. Cette technologie permet d’atteindre un débit descendant de 10 Gb/s, partagé entre 32 abonnés, mais conserve le débit montant à 1244 Mb/s. La Freebox Delta offre ainsi un débit descendant qui est au minimum quatre fois supérieur aux offres concurrentes, atteignant 8 Gb/s, avec un débit montant légèrement plus élevé, s’établissant à 700 Mb/s.

Cependant, les trois autres opérateurs nationaux ont choisi de se tourner vers la technologie XGS-PON, ou 10 Gigabit-capable Symmetric Passive Optical Network. Cette technologie présente l’atout majeur de proposer des débits symétriques, soit des débits identiques en réception et en émission, qui atteignent la marque de 10 Gb/s. C’est un atout considérable qui permet de maintenir un équilibre entre les débits montant et descendant, améliorant ainsi l’expérience utilisateur globale.

On peut le dire, Bouygues Telecom, tout comme SFR, font donc mieux que Free. D’ailleurs, rien n’empêche Bouygues Telecom de proposer un débit montant bien meilleur, puisque l’on peut imaginer théoriquement des débits symétriques de 10 Gb/s.

Les limites à connaître

D’abord, il est important de noter que le nombre de foyers pouvant bénéficier de cette technologie est encore très limité. En raison de leur nature passive, les réseaux de fibre optique qui sont déployés depuis les Nœuds de Raccordement Optique (NRO) jusqu’aux abonnés sont en effet compatibles, mais chaque NRO doit être modernisé. C’est une opération qui peut prendre du temps et qui n’est pas encore réalisée partout. Par exemple, Bouygues Telecom ne propose actuellement cette offre qu’à Paris. L’expansion à d’autres régions du pays est certainement prévue, mais cela nécessite une mise à jour des infrastructures existantes, un processus qui prend du temps et requiert d’importants investissements.

Par ailleurs, peu de matériels sont actuellement capables de tirer pleinement parti de ce débit élevé. Une mise à niveau complète des équipements est nécessaire, incluant la carte Ethernet, le SSD NVMe, le routeur, et le Wi-Fi 6 ou 6E, entre autres.

Cependant, le principe « qui peut le plus peut le moins » s’applique ici. En déployant la technologie XGS-PON, Bouygues Telecom se prépare à la croissance future de la demande. Il ne s’agit peut-être pas tant de répondre à une augmentation individuelle de la consommation, mais plutôt à une croissance globale de la demande, résultant de l’essor du télétravail et de l’utilisation croissante des services en ligne.

Ainsi, l’intérêt majeur du XGS-PON ne réside peut-être pas tant dans l’augmentation de la bande passante entre l’abonné et son point de mutualisation, mais plutôt dans l’amélioration de la connexion entre les points de mutualisation et leurs nœuds de raccordement optique. Cela permet de repousser les limites de saturation du réseau durant les heures de grande affluence.

Sans grande surprise, Orange sera le prochain opérateur à annoncer l’intégration de cette technologie dans ses offres. Ce mouvement marquera une nouvelle étape importante dans le développement des infrastructures de télécommunication en France.

Les autres nouveautés Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose également une fonctionnalité WiFi intelligent, associée à deux répéteurs WiFi inclus dans l’offre Bbox Ultym. De plus, Bouygues Telecom envisage d’offrir l’option Débit+ aux clients Bbox Pro+ éligibles, leur permettant de profiter de vitesses de téléchargement pouvant atteindre respectivement 8 Gb/s et 2 Gb/s.

