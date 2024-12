IRIS² : l’Europe a enfin son arme anti-Starlink

290 satellites contre 7 000… mais un projet à 10,6 milliards d’euros pour libérer l’Europe de la dépendance Starlink.

L’avenir de l’internet spatial européen se dessine enfin. Avec la signature du contrat IRIS², l’Union européenne fait son entrée dans le monde très convoité de l’internet satellitaire, un domaine jusqu’ici largement dominé par l’américain Starlink.

Pour aller plus loin

Starlink en France : prix, forfait, débits… quel abonnement choisir ?

Avec un budget de 10,6 milliards d’euros, IRIS² peut sembler modeste face aux investissements massifs de SpaceX dans Starlink. Cependant, cette approche européenne privilégie la qualité à la quantité.

Là où Starlink mise sur une constellation de 7 000 satellites en orbite basse, IRIS² prévoit un déploiement plus stratégique de 290 satellites, répartis entre orbites basse et moyenne. Cette configuration permettrait une meilleure couverture avec moins de satellites en orbite, ce qui réduit ainsi les risques de débris spatiaux… et cela coûte beaucoup moins cher.

Le consortium SpaceRISE, piloté par des géants européens comme SES, Eutelsat et Hispasat, apporte une expertise considérable au projet. La présence d’Airbus et de Deutsche Telekom garantit également une maîtrise technologique de bout en bout. Mais le véritable défi sera de tenir le calendrier fixé à 2030, un délai qui peut paraître long face à la rapidité de déploiement de Starlink.

Double vocation

La particularité d’IRIS² réside dans sa double vocation : civile et gouvernementale. Si le grand public bénéficiera d’une connexion internet haut débit dans les zones blanches, les institutions européennes disposeront d’un réseau de communication sécurisé et souverain. C

Cette approche « deux-en-un » pourrait s’avérer plus économique que le développement de deux réseaux distincts.

Cependant, rien ne garantit la viabilité commerciale du projet. Avec un nombre limité de satellites, IRIS² devra faire preuve d’une efficacité remarquable pour concurrencer Starlink sur le marché grand public. Les tarifs des offres, non encore communiqués, seront essentiels pour l’adoption du service.

Évidemment, le succès d’IRIS² ne se mesurera pas uniquement à l’aune de sa rentabilité commerciale. Son véritable enjeu est de garantir l’autonomie stratégique européenne dans un domaine devenu essentiel pour notre société.

Face à un marché dominé par des acteurs américains et chinois, l’Europe fait le pari de la souveraineté technologique, quitte à prendre son temps pour bien faire les choses.

Pour aller plus loin

Internet par satellite : quelles sont les meilleures offres disponibles en France ? Voici notre comparatif