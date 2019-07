Interrogé par BFM Business, le patron d’Orange Stéphane Richard annonce qu’Orange prévoit bien une nouvelle box pour fin 2019. Celle-ci serait plus une amélioration qu’une grande révolution.

Orange a montré récemment une santé de fer sur la fibre, l’ADSL et le mobile. L’opérateur historique ne semble pas subir la moindre concurrence sur ces dernières années alors que sa croissance ne fait que s’améliorer.

Nous avions pu voir récemment sa nouvelle Livebox en avant-première, mais le constructeur était resté discret sur le sujet. Au micro de BFM Business, repéré par Univers Freebox, Stéphane Richard a confirmé son existence et sa sortie pour la fin de l’année.

Wi-Fi 6 pour la prochaine Livebox

La nouvelle Livebox ne sera toutefois pas une grande révolution, Stéphane Richard argumentant que sa box actuelle est déjà parfaitement adaptée à la fibre et aux foyers équipés actuellement.

Au contraire, ce sera une amélioration : « On va encore l’améliorer sur cette nouvelle génération, notamment avec la puissance du Wi-Fi à l’intérieur du domicile, et un certain nombre d’autres fonctionnalités que je ne vais pas dévoiler ».

Il n’est pas très difficile de deviner à quoi l’opérateur fait référence : la prochaine Livebox sera très certainement compatible avec le Wi-Fi 6, dont la prochaine box de SFR profitera également. Pour le reste, rien n’indique pour le moment qu’Orange joue la carte de l’assistant virtuel intégré, comme c’est le cas de ses compétiteurs. Nous devrons encore attendre pour la découvrir, mais cela ne saurait tarder.