Après avoir proposé un comparateur de forfaits mobiles de référence, FrAndroid est fier de vous présenter son comparateur d’offres box internet. Efficace et pertinent, il intègre un test d’éligibilité pour connaître à tout moment les meilleures offres disponibles chez vous.

Vous avez prévu de déménager ? La fibre optique est arrivée au pied de votre immeuble ? Vous cherchez à faire des économies ? Après notre comparateur de forfaits mobiles, nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre comparateur ADSL, câble et fibre optique qui complète notre offre de services éditorialisés, pensés pour nos lectrices et nos lecteurs. Ce comparateur ne présente pas simplement les meilleures offres du moment, il intègre également un test d’éligibilité qui vous permet de connaître les offres disponibles à une adresse postale précise. Nous vous invitons à l’essayer dès maintenant.

Pour accompagner votre choix, l’équipe de FrAndroid a créé de nombreux dossiers autour des offres box pour vous expliquer la différence entre les technologies et vous proposer aussi quelques tutos pratiques comme celui qui vous explique comment garder son numéro de téléphone fixe lors d’un changement de fournisseur d’accès internet.

Pour vous fournir le meilleur service possible, nous nous sommes associés à BeMove qui assure la qualité du service mais aussi la confidentialité des données recueillies. Ce partenariat permet également de répondre à vos questions en direct : vous pouvez joindre un de leurs conseillers au 09 71 00 77 76 – tarifs, options, engagement, box, installation, etc. Vous aurez aussi la possibilité de souscrire à n’importe quel abonnement affiché dans ce comparateur directement par téléphone. Ces conseillers sont là avant tout pour vous faciliter la procédure d’inscription et, une fois celle-ci réalisée, peuvent vous dire quand votre ligne sera activée et quand vous recevrez votre box.

Nous espérons que cet outil et les articles associés vous accompagneront dans votre choix, que ce soit aujourd’hui ou dans les mois et années qui viennent. Et même si nous avons réalisé de nombreux tests en interne sur ce comparateur, il est voué à évoluer pour répondre à vos attentes : si vous avez des suggestions, que les résultats sont incohérents ou que vous remarquez un bug, n’hésitez pas à nous le signaler depuis le formulaire de contact !