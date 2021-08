Ce téléviseur Samsung QLED 4K est à 199 euros seulement avec un abonnement fibre Bouygues Telecom

Pour la rentrée, Bouygues Telecom propose d’acquérir un téléviseur Samsung à prix très réduit pour toute souscription à une Bbox SmartTV. L’occasion d’obtenir un téléviseur Samsung QLED 4K 43 pouces à 199 euros au lieu de 799 euros.

Lorsque l’on souscrit à un forfait mobile, il n’est pas rare de bénéficier de tout petit prix sur les terminaux mobiles les plus en vue du moment. L’iPhone XR ou le Galaxy S20 FE voient ainsi régulièrement leurs prix tomber à 1 euro quand on les associe à un forfait avec engagement, et cela n’a plus rien d’étonnant.

Alors, pourquoi ne pas obtenir le même genre de bonus lorsque l’on souscrit à une offre fibre ? En réponse à cette interrogation, Bouygues a décidé de proposer une offre de rentrée particulièrement intéressante.

Pour toute souscription à une offre fibre Bbox Must ou Bbox Ultym Smart TV, le prix du téléviseur Samsung QLED 4K UHD de 43 pouces tombe à 199 euros, soit une économie de 600 euros sur son prix habituel. Une offre limitée dans le temps, puisqu’elle prendra fin le 5 septembre prochain.

Samsung QLED 4K UHD, la qualité de l’image avant tout

Le téléviseur proposé dans l’offre de rentrée de Bbox Smart TV est le Samsung 43Q65AAU. Il s’agit d’un téléviseur de 43 pouces (109 cm) définition 4K dont l’écran repose sur la technologie QLED.

Notez également que Bouygues Telecom propose des diagonales d’écran plus larges : 55 pouces (399 euros au lieu de 999 euros) et 65 pouces (599 euros au lieu de 1299 euros).

À l’heure actuelle, les écrans QLED se classent parmi les meilleurs écrans du marché grâce à la technologie Quantum Dots qui permet d’obtenir une qualité d’image incomparable.

L’utilisation de cette technologie permet notamment de bénéficier d’un rendu des couleurs plus justes, vibrantes, et des noirs profonds grâce à une meilleure gestion de la luminosité et la compatibilité avec la norme HDR10+.

Ce téléviseur se démarque aussi par un design sobre et élégant qui mise sur la finesse. Ses bordures quasi inexistantes lui permettent de se fondre aisément dans le décor.

Propulsé par Tizen, ce téléviseur Samsung dispose de nombreuses fonctionnalités connectées. Disney+, Netflix, YouTube et autres services de SVoD sont disponibles directement sur ce téléviseur, via des applications dédiées.

Vous pourrez aussi profiter de votre assistant vocal préféré (Alexa, Bixby, Google Assistant) en toute simplicité grâce au contrôle vocal intégré, pour une expérience connectée simple et efficace.

Mention spéciale enfin à la télécommande qui abandonne les traditionnelles piles au profit de l’énergie solaire. Terminé les pannes inopportunes.

Comment profiter du Samsung QLED 4K 43 pouces à 199 euros chez Bouygues Telecom ?

Afin de bénéficier de cette offre de rentrée permettant d’obtenir une réduction de 600 euros sur l’achat d’un téléviseur Samsung QLED 4K la démarche est assez simple.

Pour commencer, il faut souscrire à l’une des deux offres Bbox Smart TV : la Bbox Must à 39,99 euros par mois ou bien la Bbox Ultym à 46,99 euros par mois. Une fois ceci fait, il faudra attendre votre raccordement à la fibre, et l’activation de votre ligne.

La prochaine étape consiste à créer son compte client Bouygues Telecom, et à attendre un email de Samsung.

Ce dernier vous invitera à vous rendre sur son store, où vous pourrez acheter votre téléviseur QLED avec la réduction de 600 euros et le payer 199 euros au lieu de 799 euros habituellement.

Ce dernier sera ensuite livré gratuitement à votre domicile, dans la pièce de votre choix.

Tout savoir sur les offres Bbox SmartTV

Les offres Bbox fibre Smart TV en bref :

Internet : 1 Gb/s pour la Bbox Must et internet 2 Gb/s pour la Bbox Ultym en fibre.

1 Gb/s pour la Bbox Must et internet 2 Gb/s pour la Bbox Ultym en fibre. Téléphonie fixe : appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes à destination de 110 pays.

appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes à destination de 110 pays. TV : service B.tv+ avec plus de 180 chaînes disponibles depuis l’application B.tv+ et un enregistreur TV 100h.

La Bbox Must Smart TV est proposée à 39,99 euros par mois avec un engagement de deux ans, et inclut la location de la box.

Pour ce prix, vous pourrez bénéficier d’un internet 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi, ainsi que d’un diagnostique WiFi gratuit pour optimiser la couverture dans votre logement.

La Bbox Ultym de son côté, vous propose des débits plus importants (jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 600 Mb/s en envoi) pour 46,99 euros par mois, avec un engagement de deux ans.

Enfin, il faut noter que Bouygues Telecom prend en charge les frais de résiliation auprès de votre ancien fournisseur d’accès à internet, à hauteur de 100 euros. L’opérateur propose également un paiement en 3 fois sans frais ainsi que la livraison gratuite de la box.