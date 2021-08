L’excellent iPhone 12 avec 5G est à 1 euro (+8 €/mois) chez Bouygues Telecom : comment en profiter ?

Dernier né de chez Apple, l’iPhone 12 est actuellement disponible à l'achat pour un euro seulement chez Bouygues Telecom. Un prix imbattable qu’il est possible d’obtenir jusqu’au 15 août en cumulant la souscription au forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go, une offre de remboursement et un bonus de reprise.

Sortie fin 2020, la 14e génération d’iPhone s’est ancrée dans la droite lignée des précédentes : design impeccable, prestations matérielles et logicielles haut de gamme.

Bouygues Telecom propose actuellement une offre permettant de faire descendre le prix d’achat de ce terminal parmi les meilleurs du marché à un petit euro, auquel viennent s’ajouter 24 mensualités de 8 euros supplémentaires.

Un prix rendu possible grâce à la souscription au forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go, une offre de remboursement d’un montant de 70 euros et un bonus de reprise pour votre ancien smartphone. Attention toutefois, car cette offre n’est disponible que jusqu’au 15 août prochain.

L’iPhone 12, fleuron d’Apple

Avec cette nouvelle génération d’iPhone, Apple a décidé de regarder dans le rétroviseur et s’est largement inspiré du design de l’iPhone 5 pour nous livrer un téléphone esthétiquement très plaisant. Les bords arrondis des précédentes générations cèdent la place à des bords droits du plus bel effet, permettant une prise en main beaucoup plus ferme.

L’iPhone 12 mise aussi sur la solidité grâce à deux facteurs déterminants. La certification IP68 qui lui permet de résister à la poussière et à l’immersion dans de l’eau jusqu’à 6 m de profondeur, et ce pendant un maximum de 30 minutes. Ensuite, c’est son dos et sa façade en verre renforcé qui lui permettent de résister à de nombreux chocs et rayures, souvent fatals aux appareils mobiles.

Dernière génération oblige, l’iPhone 12 est équipé avec ce qui se fait de mieux chez Apple. En particulier la puce A14 Bionic compatible avec la 5G. Véritable monstre de puissance, elle lui permet non seulement de consommer moins de batterie au quotidien, mais aussi d’assurer des performances exemplaires en toutes circonstances. Navigation internet, visionnage de vidéos, jeux, montage vidéo, réalité augmentée, rien ne lui résiste.

Autant d’activités qui pourront s’apprécier à leur juste valeur sur le nouvel écran Super Retina XDR de l’iPhone 12. Avec sa diagonale de 6,1 pouces et un rendu des couleurs et des noirs beaucoup plus fidèle, ce smartphone s’avère extrêmement plaisant.

Un mot enfin sur les capacités photographiques de l’iPhone 12. Comme c’était le cas par le passé, l’avant abrite la caméra True Depth qui permet de gérer toute la partie selfie en plus des fonctionnalités liées à la reconnaissance faciale. À l’arrière, ce sont deux capteurs qui vous attendent : une caméra grand-angle et un téléobjectif ; tous deux à 12 mégapixels.

Ces deux capteurs, couplés à la puce A14 Bionic lui permettent de délivrer d’excellentes performances quelles que soient les conditions, et ce, en photo comme en vidéo.

L’iPhone 12 à un euro (+8 €/mois) chez Bouygues Telecom : la marche à suivre

Jusqu’au 15 août prochain, Bouygues Telecom propose une énorme réduction sur l’iPhone 12, le faisant tomber à 1 petit euro, et 8 euros par mois pendant 24 mois. Afin de bénéficier de ce tarif très avantageux, plusieurs étapes sont nécessaires.

Pour commencer, il vous suffit de souscrire au forfait Sensation 90 Go avec Avantages Smartphone pour 33,99 euros par mois la première année, puis 48,99 euros l’année suivante, ce qui fera descendre le prix de ce smartphone à 239,90 euros.

Ensuite, sachez que l’iPhone 12 fait l’objet d’une offre de remboursement de 70 euros. Il suffit de remplir le formulaire ad hoc pour en faire la demande, et ainsi faire descendre la facture un peu plus bas.

Afin de faire descendre davantage la facture, sachez que Bouygues Telecom propose un bonus de reprise de 70 euros, auquel s’ajoute le prix de reprise de votre ancien mobile. Ce dernier devra au minimum atteindre un montant de 98,90 euros pour atteindre les 1 euro finaux.

Tout savoir sur le forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go

Le forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go de Bouygues Telecom est résolument haut de gamme. Voici ce qu’il propose chaque mois :

90 Go de données mobile en 4G et 5G, dont 35 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse

Appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger

Appels illimités vers les mobiles aux US, Canada, Chine et les fixes de + de 120 destinations

Deuxième carte SIM internet offerte

Bouygues TV HD inclus (+ de 50 chaînes de TV en HD)

Tous les bonus Bouygues offerts (internet illimité le week-end, L’Équipe, Cafeyn)

Le forfait Sensation 90 Go avec Avantage Smartphone est disponible au prix de 33,99 euros par mois la première année, puis à 48,99 euros par mois les 12 mois suivants. Est si vous êtes déjà client Bbox, vous pourrez bénéficier d’une remise supplémentaire de 7 euros sur votre abonnement mensuel.