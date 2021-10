Bbox Fit : le forfait internet fibre à moins de 10 €/mois, c’est fini dans quelques jours

La fibre 300 Mo/s pour 9,99 euros par mois, voilà la promesse de Bouygues Telecom avec sa Bbox Fit. Une offre qui se termine le 10 octobre, donc ne perdez pas trop de temps pour en profiter !

Comme chaque rentrée, les opérateurs internet se sont pliés en quatre pour proposer les offres fibre les plus intéressantes possibles. Et cette année, c’est Bouygues Telecom qui s’est le plus démarqué avec son abonnement Bbox Fit : une offre simple, qui propose un accès à la fibre stable et rapide pour un prix on ne peut plus raisonnable.

Lancée courant août, et renouvelée en raison de son succès, cette offre touche aujourd’hui à sa fin. Il vous reste jusqu’au 10 octobre pour profiter de cette promotion qui vous permet d’obtenir la Bbox Fit à 9,99 euros par mois pendant un an.

Ce qu’il faut savoir sur l’offre Bbox Fit :

Connexion fibre 300 Mb/s en téléchargement et 200 Mb/s en envoi

9,99 euros par mois la première année jusqu’au 10 octobre

Appels illimités vers fixes en France et plus de 110 pays

Jusqu’à 100 euros de remboursés sur les frais de résiliation de l’ancien opérateur

Spotify premium offert pendant 3 mois

Quels sont les atouts de l’offre fibre Bbox Fit ?

Avec son abonnement Bbox Fit à 9,99 euros par mois, Bouygues Telecom propose l’un des meilleurs rapport qualité/prix disponibles sur le marché. Peu onéreuse, cette offre se concentre sur l’essentiel tout en proposant des prestations premium. Petit tour d’horizon des avantages proposés par la Bbox Fit.

Un abonnement fibre à petit prix

Afin de proposer un tarif parmi les plus bas disponibles actuellement, Bouygues Telecom s’est concentré sur l’essentiel. La Bbox Fit propose donc un abonnement fibre, sans options inutiles. Si cette offre dispose d’un volet téléphonie complet, elle ne possède pas de box TV supplémentaire pour faire grimper la facture.

La Bbox Fit, c’est donc un accès à la fibre Bouygues Telecom avec un débit pouvant monter jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement, et 200 Mb/s en upload. Des performances plus que suffisantes pour visionner des séries ou films en streaming en 4K, de jouer en ligne avec un ping réduit au minimum, ou bien encore de transférer des fichiers de plusieurs dizaines de Go en quelques minutes.

Le volet téléphonie de son côté suit exactement la même ligne simple en proposant les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 destinations. Si les services TV sont absents de cette offre, ils pourront aisément être remplacés par les différents services de SVoD, ou de VoD des différentes chaînes de télévision.

Une connexion internet garantie dès le premier jour

En dépit de son tarif relativement bas, cette Bbox Fit ne lésine pas pour autant sur la qualité du service. Bouygues Telecom propose en effet sa politique « internet garanti » qui vous permet de bénéficier d’une connexion en toute circonstance et ce, dès le premier jour de votre abonnement.

Pour accomplir cette promesse, Bouygues Telecom propose deux manières de procéder :

Si vous êtes client mobile Bouygues Telecom, vous obtiendrez des Go supplémentaires sur votre forfait 4G ou 5G.

Dans le cas où vous n’êtes pas client mobile Bouygues Telecom, l’opérateur vous fournira une clef 4G que vous pourrez retirer en boutique, ou recevoir directement chez vous.

Des démarches simplifiées

Lorsque l’on vous dit que cette Bbox Fit est une offre qui privilégie la simplicité, ce n’est pas un vain mot. Si vous décidez d’opter pour cet abonnement, vous n’aurez presque aucune démarche à effectuer vous-même, Bouygues Telecom se chargeant de l’essentiel du travail à votre place.

Lors de la souscription, il suffit de demander la conservation de votre numéro, et de fournir votre numéro RIO que vous pouvez obtenir en composant le 3179 depuis votre ligne fixe. C’est alors Bouygues Telecom qui fera les démarches pour résilier votre ancien abonnement. Mieux, l’opérateur vous propose aussi de rembourser jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation de votre ancien abonnement en remplissant un simple formulaire.

L’offre fibre Bbox Fit à 9,99 euros est encore valable jusqu’à dimanche prochain, le 10 octobre. Ne perdez pas trop de temps pour en profiter. D’autant plus que Bouygues Telecom vous offre aussi 3 mois d’abonnement à Spotify Premium pour toute souscription.