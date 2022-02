La TV 4K 65″ Samsung est à tout petit prix avec un abonnement fibre : voici la bonne idée de SFR

Pour profiter au mieux du contenu en streaming ainsi que des grandes compétitions sportives de l’année 2022, un bon téléviseur et une connexion stable sont essentiels. Et pas besoin de dépenser une fortune puisque SFR propose le TV 4K Samsung à 199 euros (+8€ / mois pendant 24 mois) en marge de son forfait fibre Power 8.

Nouvelle saison de Formule 1, Coupe du monde de football, JO d’Hiver : l’année 2022 est riche en compétitions sportives. Et pour admirer au mieux ces futures rencontres sportives majeures, il faut pouvoir compter sur un écran performant.

Cela tombe bien, SFR casse le prix du téléviseur Samsung 4K AU7105 65 pouces puisque celui-ci tombe à 199 euros (+8 €/mois pendant 24 mois) en complément de son offre fibre Power 8.

La 4 K sans se ruiner

Son prix bas ne doit pas vous inquiéter, le Samsung 65AU7105 est un très bon téléviseur qui offre un véritable confort de visionnage. La dalle LED de 65 pouces (165 cm) à la définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) est très bien calibrée, tant sur la colorimétrie que sur le taux de contraste. Vous êtes assurés de profiter d’une belle image, quel que soit le contenu que vous regardez.

Surtout que le TV Samsung 4K 65AU7105 s’appuie sur une puce Crystal Processor 4K qui upscale les images des diverses sources afin d’afficher la meilleure qualité possible. Il est aussi compatible avec la norme HDR10+, pour une meilleure gestion des zones très lumineuses. De quoi profiter pleinement de la SFR Box 8, qui supporte la norme 4K HDR ainsi que le Dolby Atmos. Au niveau de l’audio, ce téléviseur délivre une puissance sonore maximale de 20 W.

Un appareil hyper connecté

Bien entendu, le Samsung 4K 65AU7105 est un téléviseur connecté. Cela signifie qu’il supporte le Bluetooth, ce qui vous permet d’y connecter une enceinte sans fil, ainsi que le WiFi 5. De plus, il intègre les assistants Alexa et Google Assistant, ce qui vous permet de le contrôler à l’aide de commandes vocales simples.

Ce téléviseur repose sur l’interface TV Tizen, conçue par Samsung. Celle-ci est facile à prendre en main et ne manque pas d’applications. Elle intègre notamment l’appli SFR TV 8, ce qui vous donne accès à plus de 200 chaînes, la fonction replay, la VOD et l’enregistrement de programmes.

Au niveau de la connectique, le Samsung 4K 65AU7105 intègre trois ports HDMI, une prise USB, un port Ethernet et une sortie audio optique.

L’offre SFR Power 8, un forfait fibre musclé

Le forfait fibre SFR Power 8 est non seulement très complet dans ses usages, mais il peut également se targuer d’être généreux dans son débit. Facturé 44 euros par mois pendant un an (puis 60 euros mensuels), il permet un débit en téléchargement allant jusqu’à 2 Gb/s et un débit en envoi équivalent qui grimpe à 2 Gb/s. Autant dire que vous ne souffrirez d’aucun ralentissement lors de vos sessions de jeu en ligne (sauf si les serveurs dudit jeu sont mal optimisés). De même, il ne vous faudra que quelques secondes pour télécharger n’importe quel film ou série en HD voire 4K.

À cela s’ajoutent :

les appels illimités vers fixes et mobiles en France ;

les appels illimités vers fixes de plus de 100 pays, dont les États-Unis, la Chine ou encore l’Allemagne ;

100 Go de stockage dans le SFR Cloud ;

l’accès à 200 chaînes TV plus de nombreux services vidéos.

Ce forfait fibre nécessite un engagement minimal de 24 mois. Mais son ultime avantage reste sa capacité à faire chuter le prix du téléviseur Samsung 4K 65AU7105 à 199 euros (+8 € / mois). La bonne occasion de profiter d’un bon TV 4K pour moins de 400 euros.