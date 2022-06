Bbox Must : cette box internet 1 Gb/s est désormais en promo au meilleur prix

Pas besoin d’attendre les périodes de soldes pour profiter d’un abonnement fibre performant à petit prix. Bouygues Telecom fait actuellement tomber le prix de sa Bbox Must 1 Gb/s à 15,99 euros pendant un an.

Après une promotion sur son offre Bbox Fit, Bouygues Telecom muscle son jeu en cassant le prix de son abonnement Bbox Must, plus généreuse en débit. Car oui, la Bbox Must propose un débit maximal de 1 Gb/s, de quoi télécharger un jeu de 50 Go en moins de 10 minutes.

Jusqu’au 12 juin, l’opérateur historique baisse le prix de l’abonnement Bbox Must à 15,99 euros par mois pendant un an. Passé ce délai, il retourne à son tarif d’origine de 40,99 euros par mois. Toutefois, l’engagement n’est que d’un an, soit la durée de la promotion.

En un coup d’œil :

1 Gb/s pour le prix de 400 Mbit/s ;

appels illimités vers les fixes en France et dans 110 pays ;

décodeur TV 4K avec 180 chaînes.

L’offre Bbox 1 Gb/s dans le détail

La Bbox Must de Bouygues Telecom se place comme le compromis idéal des trois offres fibre de l’opérateur. Elle propose donc tout ce qu’on attend d’une bonne box internet. À commencer par un excellent débit puisqu’il culmine à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi. À titre de comparaison, la Bbox Fit, proposée au même prix offre un débit de 400 Mbit/s en envoi comme en téléchargement.

Concrètement, le débit maximal de la Bbox Must permet de profiter d’une connexion rapide et surtout de télécharger rapidement des fichiers volumineux. Envie d’un film en très haute définition ? Il ne vous faut qu’une dizaine de secondes pour le télécharger. Un jeu comme Elden Ring, lui, ne vous demande que 8 minutes avant d’être logé sur votre disque dur.

La Bbox Must est accompagnée d’un boîtier TV 4K. Cette extension incluse dans l’offre donne accès à un bouquet de 180 chaînes. Mieux, son interface Android TV lui permet de profiter de nombreuses applications telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore OCS.

Vous pouvez même compter sur une fonctionnalité pour enregistrer jusqu’à 100 heures de programmes, afin de les visionner plus tard. Parfait pour ne pas manquer le dernier épisode de Koh-Lanta.

Bien entendu, une ligne téléphone fixe est de la partie. Les appels sont illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 pays. Attention, la limite est fixée à 199 correspondants différents. Au-delà, vous devrez débourser quelques euros pour couvrir le hors-forfait.

Combien coûte l’offre Bbox Must ?

L’avantage du forfait Bbox Must est qu’il affiche le même prix que la Bbox Fit. Il est donc facturé 15,99 euros par mois pendant un an.

Après 12 mois, le prix du forfait grimpe à 40,99 euros mensuels. L’offre Bbox Must requiert un engagement minimal de 12 mois. Passé ce délai, Bouygues Telecom vous permet de résilier l’offre sans limitation.

Souscrire au forfait BBox Must

Comme c’est désormais la norme, Bouygues Telecom s’occupe de toutes les démarches de résiliation et de changement de fournisseur, et ce jusqu’à 100 euros.

Vous pouvez bien entendu vérifier votre éligibilité à la fibre directement sur le site de Bouygues Telecom. Il est également possible de conserver son numéro de ligne actuel au moment de la souscription. Pour ce faire, il suffit de fournir son code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis sa ligne fixe actuelle. L’installation de la nouvelle offre se fait sans la moindre interruption des services internet.