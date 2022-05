Bbox Fit : l’abonnement fibre de Bouygues Telecom réduit son prix, mais pas son débit

Il n'y a pas que les smartphones en promotion pendant les French Days. Bouygues Telecom profite de la période pour faire baisser de moitié le prix de la Bbox Fit. Une offre fibre ultra-abordable qui passe à moins de 16 euros par mois.

Quand on y réfléchit, quels sont les besoins de bases en matière d’abonnement Internet ? Un bon débit et un prix plancher. Le reste n’est que du bonus, souvent appréciable, qui a tendance à faire augmenter la facture. Pour répondre aux différents besoins des utilisateurs, Bouygues Telecom propose trois forfaits fibre, dont un particulièrement abordable.

L’offre Bbox Fit garantit ainsi un bon débit montant et descendant (400 Mbit/s) pour seulement 15,99 euros par mois. Un tarif réduit de moitié pendant un an qui, passé ces 12 mois, repasse ensuite à 30,99 euros par mois. L’engagement, lui, n’est que d’un an, soit la durée de cette promotion.

L’abonnement Bbox Fit en clin d’œil :

400 Mbit/s pour le prix de 15,99 euros par mois seulement ;

appels illimités vers les fixes en France et dans 110 pays ;

l’option Avantage Box + Mobile avec un forfait mobile 100 Mo + 2 h d’appel pour 0 euro.

L’offre Bbox Fit 400 Mbits/s dans le détail

S’il s’agit du forfait Internet le plus abordable de l’opérateur, la Bbox Fit n’est nullement une offre au rabais. Elle assure un confortable débit montant de 400 Mbit/s et un débit en envoi de 400 Mbit/s. Un très bon débit qui permet de télécharger un jeu de 50 Go en moins de 20 minutes ou un film en très haute définition de 2 Go en à peine 40 secondes.

Il est même possible d’utiliser l’application mobile fournie par Bouygues Telecom pour évaluer le niveau du Wi-Fi dans votre logement.

Bien entendu, vous avez également accès à une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité vers le fixes en France dans plus de 110 pays. Attention, la limite est fixée à 199 correspondants différents. Au-delà, vous devrez débourser quelques euros pour couvrir le hors-forfait.

Cette offre fibre inclut aussi l’option Avantage Box + Mobile, qui permet d’obtenir un forfait mobile 100 Mo + 2 h d’appel pour 0 euro pendant un an (avant de passer à 4,99 euros mensuels).

Combien coûte l’offre Bbox Fit ?

La force du forfait Bbox Fit est indéniablement son prix. Cette offre fibre est facturée 15,99 euros par mois pendant un an, puis 30,99 euros passé ce délai.

Contrairement aux abonnements classiques qui demandent généralement 2 ans de fidélité, la Bbox Fit ne requiert qu’un an d’engagement. Libre à vous de gérer votre abonnement comme bon vous semble passés ces douze mois.

Les autres forfaits fibres de Bouygues Telecom

La Bbox Fit n’est pas la seule offre de l’opérateur. Si vous avez besoin d’un débit encore plus élevé ou d’un décodeur TV fort de 180 chaînes, les forfaits Bbox Must et Bbox Ultym ont de quoi vous plaire. Le premier assure un débit en téléchargement de 1 Gb/s et de 700 Mb/s en envoi. Il est facturé 22,99 euros par mois (puis 40,99 euros après un an). Le second va plus loin en proposant un débit de 2 Gb/s en téléchargement et de 900 Mb/s en envoi.

Mieux, le forfait Bbox Ultym vous permet d’obtenir la dernière génération de box Internet Bouygues Telecom, compatible avec la nouvelle norme Wi-Fi 6E. Celle-ci profite de 500 MHz de plus dans les bandes fréquences 6 GHz, ce qui permet un meilleur débit et une connectivité multiple plus large. La box de Bouygues Telecom a également l’avantage d’être particulièrement silencieuse. Enfin, deux répétiteurs Wi-Fi sont également fournis pour une couverture optimale de votre domicile. La Bbox Ultym est proposée à 29,99 euros par mois, avant de passer à 49,99 euros.

Souscrire au forfait BBox Fit

Lors du changement de fournisseur, toutes les démarches de résiliation sont prises en charge par Bouygues Telecom, ainsi que les éventuels frais, et ce jusqu’à 100 euros.

Vous pouvez bien entendu vérifier votre éligibilité à la fibre directement sur le site de Bouygues Telecom. Une fois la vérification faite, il est possible de conserver son numéro de ligne actuel au moment de la souscription. Pour ce faire, il suffit de fournir son code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis sa ligne fixe actuelle. L’installation de la nouvelle offre se fait sans la moindre interruption des services Internet.