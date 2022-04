Bouygues Telecom officialise l’arrivée du Wi-Fi 6E dans sa Bbox Fibre

Bouygues Telecom prend les autres opérateurs de vitesse avec son nouveau modèle de modem proposant le Wi-Fi 6E. Ce dernier sera proposé dès la fin du mois aux nouveaux clients de l'offre Fibre de l'opérateur.

Grande nouvelle chez Bouygues Telecom. L’opérateur français est le premier à officialiser son modem capable d’émettre en Wi-Fi 6E, grillant ainsi la priorité à Orange. Ce nouveau produit fait suite à l’arrivée d’une bande de fréquence Wi-Fi en 6 GHz en France, décidée par l’ARCEP le 6 décembre dernier. Le modem Wi-Fi 6E de Bouygues Telecom sera commercialisé à partir du 25 avril, uniquement au sein de l’offre Bbox ultym Fibre.

Une bande 6 GHz pour plus de vitesse

Quel sera le modem qui proposera ce fameux Wi-Fi 6E ? Il s’agit en fait de la Bbox Fibre Wi-Fi 6 qui a été remaniée de façon à pouvoir proposer cette nouvelle fréquence qui permettra de gagner en vitesse et en stabilité. « En cohérence avec notre stratégie d’innovation de toujours proposer le meilleur des Wi-Fi à nos clients, il était fondamental pour Bouygues Telecom d’intégrer le Wi-Fi 6E pour leur permettre de bénéficier de la dernière des générations du Wi-Fi », explique le DG de Bouygues Telecom dans le communiqué partagé par la marque.

Dès la fin du mois d’avril, la Bbox Fibre Wi-Fi 6 nouvelle version sera donc « tri-bande ». Elle émettra ainsi, grâce à une nouvelle carte Wi-Fi, sur les bandes classiques 2,4 GHz et 5 GHz, mais aussi en 6 GHz pour le Wi-Fi 6E. Ce dernier offre des performances accrues : plus de débit, donc une connexion plus rapide, mais aussi davantage de connexions simultanées possibles… ainsi qu’une latence plus faible.

Ce nouveau modem prend la même forme que la Bbox Fibre Wi-Fi 6, sortie début 2020, et qui avait été pensée dès le début pour être évolutive. Celle-ci adopte un design vertical caractéristique, ainsi que huit antennes, pour diffuser au mieux les ondes Wi-Fi dans toute la maison.

Par ailleurs, les autres opérateurs devraient suivre sous peu, à commencer par Orange, qui dévoilera sa nouvelle Livebox compatible Wi-Fi 6 demain. Peut-être Wi-Fi 6E ?

