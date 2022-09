Box internet : ces deux abonnements sont en promotion, lequel choisir ?

Ce n'est pas une, mais bien deux offres fibre qui sont actuellement en promotion chez Bouygues Telecom. De quoi profiter d'un abonnement adapté à ses besoins, et surtout à petit prix.

La rentrée est la période propice aux déménagements et les fournisseurs d’accès à internet l’ont bien compris. C’est généralement à ce moment de l’année que l’on trouve les meilleures promotions sur les abonnements fibre, comme c’est actuellement le cas chez Bouygues Telecom.

L’opérateur propose deux de ses offres fibre en promotion. Il y a la Bbox Fit, la plus basique, à 9,99 euros par mois pendant un an, mais aussi la Bbox Must, plus généreuse, à 15,99 euros par mois sur un an. On vous explique les différences entre ces deux offres pour que vous puissiez trouver la plus adaptée à votre utilisation.

Bbox Fit : pour toutes et tous

Si vous n’avez pas la télévision et que votre usage d’internet se résume à de la navigation et à l’utilisation de services de SVoD, l’offre Bbox Fit propose tout ce dont vous avez besoin. L’abonnement le moins cher de Bouygues Telecom contient tout le nécessaire pour profiter d’un internet rapide.

Il offre une vitesse de téléchargement et d’envoi mesuré à 400 Mb/s au maximum. Ce n’est pas la fibre la plus rapide du marché, mais c’est largement suffisant pour charger des pages web en un battement de cil. Il en va de même pour les vidéos en streaming et le jeu en ligne.

À noter que la Bbox Fit offre également les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays. Vous n’avez qu’à brancher un téléphone fixe au dos du boîtier pour en profiter.

L’avantage ultime de la Bbox Fit réside au niveau du prix. L’abonnement d’un an ne coûte que 9,99 euros par mois, avec un engagement d’un an. Passé ce délai, il revient au tarif de 30,99 euros.

Bbox Must : pour les utilisateurs avancés

Vous n’avez pas encore succombé aux joies du streaming et vous préférez télécharger vos contenus vidéos et audio ? Vous êtes adeptes des jeux compétitifs qui nécessitent d’avoir la latence la plus faible possible ? C’est alors la Bbox Must qui a les meilleurs arguments à faire valoir.

Pour la simple et bonne raison que cette box internet offre une vitesse de téléchargement pouvant atteindre 1 Gb/s (700 Mb/s en envoi). En bref, s’il s’agit d’une fibre très rapide, mais encore faut-il que votre logement puisse en profiter. On vous conseille de tester votre éligibilité dans un premier temps.

Ce n’est pas le seul atout de la Bbox Must, qui intègre également un décodeur TV 4K sans surcoût. Branchez-le à votre télévision pour avoir accès à plus de 180 chaînes. Un bouquet qu’il est aussi possible de retrouver gratuitement sur son smartphone ou sa tablette via l’application B.tv.

La Bbox Must profite elle aussi d’une offre promotionnelle à la rentrée. L’abonnement tombe au prix de 15,99 par mois pendant un an, avec un engagement de douze mois. Après cette période, elle retrouve son tarif de 40,99 euros.

Comment souscrire à une nouvelle offre fibre ?

Vous êtes déjà client fibre chez un autre opérateur, mais vous désirez profiter des promotions B&You ? Comme pour les forfaits mobiles, passer d’un opérateur à l’autre est devenu bien plus simple qu’auparavant.

Commencez par vous munir de votre identifiant RIO en composant le 3179 depuis votre ligne fixe. Il ne reste qu’à le communiquer lors de la souscription à une offre Bouygues Telecom pour que l’opérateur résilie automatiquement votre ancien abonnement et conserve votre numéro de téléphone.

Le passage d’un fournisseur à l’autre peut parfois entrainer quelques jours de coupure à internet, notamment si cela nécessite l’intervention d’un technicien. Heureusement, Bouygues Telecom applique une politique « internet garanti » vous donnant accès à une clé 4G le temps de l’installation.

Enfin, les frais de résiliation ne sont plus une excuse pour rester chez le même opérateur. Bouygues Telecom les rembourse à hauteur de 100 euros lorsque vous souscrivez à un abonnement Bbox.