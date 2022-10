À 15,99 euros par mois, cette offre fibre est sans doute la meilleure affaire du moment

Lancée fin septembre, l’excellente promotion sur la Bbox Must touche à sa fin le 23 octobre prochain. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour profiter de cette offre triple play à 15,99 euros par mois pendant un an.

Avec des débits 50 à 100 fois supérieurs à l’ADSL et un déploiement qui s’est très fortement accéléré sur les dernières années, la fibre s’est très largement démocratisée au point de devenir le nouveau standard de l’internet fixe. De manière très logique, les opérateurs télécoms ont accompagné ce développement avec des offres de plus en plus intéressantes, avec un positionnement tarifaire de moins en moins élevé.

C’est le cas de Bouygues Telecom avec une offre Bbox Must extrêmement intéressante. Lancée au début du mois, et se terminant dans quelques jours à peine (le 23 octobre pour être précis), elle permet en effet d’obtenir un abonnement fibre, télévision et téléphone à 15,99 euros par mois pendant toute une année. Au-delà, elle reprendra son tarif normal, soit 40,99 euros.

Les avantages de l’offre Bbox Must en bref :

connexion fibre 1 Gb/s ;

décodeur TV 4K avec l’accès à plus de 180 chaînes ;

appels illimités vers les fixes et les mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 destinations

15,99 euros par mois pendant un an jusqu’au 23 octobre.

Internet, TV et téléphone : découvrez les avantages de la Bbox Must

Avec son offre Bbox Must en promotion, Bouygues Telecom propose sans doute l’une des offres fibre disposant du meilleur rapport qualité-prix du moment. Pour 15,99 euros par mois, c’est une offre triple play extrêmement complète qui vous attend.

Pour commencer, vous aurez accès à la fibre Bouygues Telecom. Une connexion très haut débit qui peut atteindre 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi. De quoi vous permettre de télécharger, jouer en ligne ou encore regarder des contenus en streaming HD sans sourciller, que vous soyez seul ou à plusieurs à la maison.

Le second volet de cette offre Bbox Must se concentre sur la TV via un décodeur 4K très complet qui vous permettra d’accéder à pas moins de 180 chaînes. Il dispose en outre de plusieurs fonctionnalités intéressantes comme un enregistreur TV capable de capturer jusqu’à 100 heures de programmes, la compatibilité à l’assistant Google ou le Google Cast ainsi que de nombreuses applications tierces comme Netflix, Disney+ ou YouTube.

C’est enfin une ligne téléphonique fixe qui vous attend avec cette offre. De manière assez classique, vous bénéficierez des appels illimités vers les numéros fixes et mobiles en France, mais aussi vers les lignes fixes dans plus de 110 pays à travers le monde.

Le petit plus Bouygues : un accompagnement soigné de A à Z

L’un des points forts de Bouygues Telecom, au-delà de cette offre au positionnement tarifaire particulièrement intéressant, réside dans la qualité de son accompagnement. Vous pourrez d’ailleurs en profiter dès les premières étapes du processus d’inscription puisque l’opérateur vous propose, outre un service permettant de tester votre éligibilité à ses différentes offres, de simplifier la plupart des démarches.

En sélectionnant la conservation du numéro de téléphone, et en fournissant simplement votre RIO. Grâce à cet identifiant (que vous pourrez obtenir en composant le 3179 depuis votre ligne fixe), Bouygues pourra s’occuper de la résiliation de l’abonnement auprès de votre ancien opérateur. Mieux encore, Bouygues vous propose aussi un remboursement pouvant aller jusqu’à 100 euros sur les frais liés à cette opération.

Une fois la ligne ouverte, Bouygues reste à vos côtés pour que les choses se déroulent sans anicroches. Installation gratuite, diagnostique Wi-Fi pour optimiser la couverture au sein de votre domicile, clé 4G de 100 Go pour assurer la transition entre vos deux contrats, tout est couvert. Sachez enfin qu’en cas de pépin, vous pourrez compter sur un service client disponible et réactif, que vous pourrez joindre 7 jours sur 7 (dimanche compris donc) avec un simple appel au 1064.

Bbox Must : découvrez la fibre Bouygues pour 15,99 euros par mois pendant un an

Si vous souhaitez profiter de la fibre Bouygues Telecom à petit prix, le temps est venu de se décider. C’est le 23 octobre prochain que l’opérateur coupe cette opération permettant d’économiser 60 % du prix de votre abonnement internet pendant un an. Une jolie réduction pour cette offre, qui permet de faire baisser la facture mensuelle à 15,99 euros au lieu de 40,99 euros en temps normal, et ce, durant toute la durée de l’engagement, soit un an.

Cerise sur le gâteau, souscrire à cette offre permet d’obtenir deux petits avantages supplémentaires :