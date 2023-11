Laissez tomber le Black Friday, ce forfait fibre vous permet d’économiser dès maintenant

Alors que les promotions ne sont censées arriver qu’à la fin du mois de novembre, Bouygues Telecom prend de l’avance et casse déjà le prix de son forfait fibre Bbox Fit.

Plutôt que d’attendre la Black Week ou le Black Friday pour une hypothétique promotion, Bouygues Telecom propose d’opter dès à présent pour un forfait fibre à un prix très réduit.

Une offre loin d’être au rabais puisqu’elle assure un double débit (montant et descendant) de 400 Mbit/s pour seulement 18,99 euros par mois pendant six mois. Si vous payez encore votre abonnement plus de 30 euros par mois, c’est le moment de passer à l’action.

Un forfait qui ne manque de rien

Télécharger Alan Wake 2 (90 Go sur la balance) en seulement 30 minutes, telle est la promesse du forfait Bbox Fit. Un engagement tenu grâce à un débit montant de 400 Mbit/s et un débit en envoi de 400 Mbit/s. Quant à un simple film HD, cette vitesse de connexion permet de le régénérer en moins d’une minute. Aucun souci non plus pour afficher du contenu en streaming dans une définition très élevée sans le moindre ralentissement.

En cas d’usage du Wi-Fi, il est possible d’utiliser l’application mobile fournie par Bouygues Telecom pour évaluer le niveau du réseau dans un logement. Un outil pratique pour optimiser le placement d’une tour gaming par exemple.

Le forfait Bbox Fit ne se limite pas à un accès Internet. L’abonné bénéficie également d’une ligne téléphone avec les appels en illimité vers les fixes en France dans plus de 110 pays est fournie. Attention, la limite est fixée à 199 correspondants différents. Au-delà, il sera nécessaire de débourser quelques euros pour couvrir le hors-forfait (mais vous avez quand même de quoi faire).

Un prix digne du Black Friday

Bouygues Telecom n’attend pas un évènement annuel précis pour mettre en place des promotions. L’opérateur le prouve une nouvelle fois avec le coût de son forfait Bbox Fit. Habituellement facturé 32,99 euros par mois, celui-ci tombe désormais à 18,99 euros mensuels. Une remise de presque 50 %, valable pendant six mois. Passé ce délai, le prix du forfait revient à sa tarification originelle.

Au contraire des abonnements classiques qui requièrent une longue fidélité, la Bbox Fit ne demande qu’un an d’engagement. Soit la durée de la promotion. Au bout d’un an donc, l’utilisateur est libre de gérer sa souscription comme il l’entend.

Souscrire au forfait BBox Fit

Un forfait fibre aussi simple ne pouvait avoir une souscription compliquée. Depuis plusieurs années maintenant, Bouygues Telecom s’occupe de toutes les démarches de résiliation et de changement d’opérateur. Même les éventuels frais de résiliations (jusqu’à 100 euros) sont pris en charge par Bouygues Telecom.

En cas de doute, il est possible de vérifier son éligibilité à la fibre directement sur le site de Bouygues Telecom. Une fois cette étape passée, Bouygues Telecom propose de conserver son numéro de ligne actuel au moment de la souscription. Il suffit alors de fournir son code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis sa ligne fixe actuelle. L’installation de la nouvelle offre se fait sans la moindre interruption des services Internet.