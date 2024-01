Bouygues Telecom revient en force avec l’offre fibre la moins chère du moment

Profiter du très haut débit de la fibre depuis chez vous à un prix modéré, voici la promesse de Bouygues Telecom avec son offre Bbox Fit à seulement 18,99 euros/mois pendant 6 mois (puis 32,99 euros/mois). De quoi naviguer sur internet à la vitesse de l'éclair sans alourdir la facture.

Commencer l’année rime souvent avec bonnes résolutions. Faire du sport, manger sain, et pourquoi pas réaliser des économies. Et si on vous disait que Bouygues Telecom peut vous aider sur cette troisième résolution ? L’opérateur propose en effet une offre très alléchante avec sa Bbox Fit Fibre à seulement 18,99 euros les six premiers mois puis 32,99 euros (engagement 12 mois).

La fibre à un prix inférieur à la moyenne

En 2023, le prix moyen d’un abonnement internet haut débit était de 34,5 euros par mois selon l’ARCEP. Avec son offre fibre à moins de 20 euros par mois pendant les six premiers mois, Bouygues Telecom se positionne comme une option bien plus intéressante que les prix du marché. Pour ce tarif réduit, l’opérateur va à l’essentiel, mais il le fait bien. À commencer par la qualité de la connexion, puisque vous pouvez prétendre à des débits montants et descendants jusqu’à 400 Mb/s. Dans les faits, un fichier de 80 Go ne prend pas plus de trois minutes à être téléchargé, si la vitesse de transfert le permet.

Bouygues Telecom s’engage par ailleurs à fournir à ses clients une connexion internet efficace dès le jour de leur souscription en mettant à leur disposition un boitier 4G comprenant 200 Go de données. De quoi rester connecté en attendant la réception et l’installation de votre box.

Une box internet qui va à l’essentiel

Outre ses très belles performances en connexion filaire, la Bbox Fit de Bouygues Telecom vous permet aussi d’optimiser le réseau Wi-Fi à votre domicile. L’opérateur intègre à son application éponyme une fonctionnalité de diagnostic réseau. Vous serez ainsi conseillé sur le positionnement de votre box Wi-Fi, voire sur la nécessité d’utiliser des répéteurs. Bouygues Telecom en propose à la location contre 5 euros par mois.

En outre, la Bbox Fit vous permet de profiter d’un numéro de téléphone fixe (votre ancien ou un nouveau en fonction de vos besoins) et d’appels illimités vers les fixes métropolitains et ceux de 110 pays supplémentaires.

Mieux, en souscrivant à l’offre Bbox Fit, vous profitez également du service client de Bouygues Telecom disponible 7 j/7. Et ce depuis le moment de la souscription jusqu’à vos premiers pas avec votre nouvelle Box. L’opérateur se charge par ailleurs de résilier votre précédent abonnement box si vous le désirez.

Comment souscrire à l’offre Bbox Série spéciale fibre à 18,99 euros par mois ?

Pour souscrire à l’offre Bbox Fit, c’est extrêmement simple. Il vous suffit dans un premier temps de tester l’éligibilité de votre ligne grâce à l’outil proposé par Bouygues Telecom. Il ne vous reste ensuite qu’à sélectionner la Bbox Fit puis les frais de mise en service et de convenir d’un rendez-vous avec un technicien pour installer la fibre. Lors de la commande, vous pouvez par ailleurs choisir de conserver votre ancien numéro de téléphone fixe en fournissant à l’opérateur votre numéro RIO.