Avec sa Bbox Fit, Bouygues Telecom signe le grand retour des offres fibres à moins de 20 €

Bouygues Telecom vous aide à réduire vos factures avec son forfait fibre Bbox Fit à seulement 18,99 euros par mois. C'est l'offre la moins chère du moment, mais il ne faut pas tarder, car elle ne durera pas éternellement.

Les forfaits fibre n’ont pas échappé l’inflation et les offres à moins de 20 euros sont devenues plutôt rares. Or, une fois que vous avez goûté à la vitesse de la fibre, difficile de revenir en arrière, surtout si vous aimez jouer en ligne ou que vous télétravaillez régulièrement.

Que vouliez changer d’opérateur ou passer à la fibre, Bouygues Telecom a concocté une offre simple, mais efficace, à seulement 18,99 euros par mois pendant 6 mois (puis 32,99 euros par mois ensuite). Un forfait qui va à l’essentiel, mais qui ne lésine pas sur les services. Bouygues Telecom vous promet par exemple une connexion à internet dès le 1ᵉʳ jour, avant même le raccordement de la fibre.

L’offre fibre la plus compétitive du moment

Affiché à tout juste 18,99 euros par mois pendant 6 mois (32,99 euros par mois ensuite), le forfait fibre Bbox Fit de Bouygues Telecom est sans conteste l’un des moins chers du marché.

Pour parvenir à un prix aussi contenu, l’opérateur s’est concentré sur l’essentiel :

une connexion fibre en Wi-Fi 5 avec des débits ascendant et descendant de 400 Mb/s ;

les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et à l’international vers plus de 110 pays (dont l’Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon).

Si l’offre ne comprend aucun décodeur TV, l’opérateur a pensé à tout pour ne pas vous priver de TV. Grâce à son application B.tv (disponible sur iOS et Android), vous accédez gratuitement à un catalogue de plus de 70 chaînes, en direct et en replay. Si vous êtes en prime équipé d’une clé Chromecast, vous pourrez même diffuser ces contenus sur votre téléviseur.

Jamais privé d’internet

En plus d’être disponible à prix plancher, l’offre Bbox Fit a un atout majeur, exclusif à Bouygues Telecom : internet garanti en toutes circonstances et dès le 1ᵉʳ jour.

Inutile d’attendre le raccordement de la fibre pour accéder à internet, car l’opérateur met immédiatement et gratuitement à votre disposition une clé 4G dotée de 200 Go. Vous pouvez soit la récupérer dans le point de vente de votre choix, soit solliciter un envoi par courrier postal.

Ce boîtier 4G s’avère également très utile en cas de panne de votre box ou de réseau. Il vous suffit alors de rapporter l’incident à Bouygues Telecom pour que votre clé 4G soit créditée en urgence. Même si la Bbox Fit est la plus abordable du marché, l’opérateur ne lésine pas sur la qualité du service.

Bouygues Telecom vous accompagne dans votre changement d’opérateur

Les démarches liées à l’adoption de la fibre optique ou au changement d’offre vous effraient ? N’ayez crainte, Bouygues Telecom se charge de tout. Une fois la Bbox Fit souscrite en ligne, l’opérateur met à votre disposition un agenda et vous propose de choisir précisément la date et l’heure d’intervention du technicien. Le jour J, il se charge de procéder au raccordement de votre logement, d’installer le matériel et de le paramétrer.

Et pour vous faciliter d’autant plus le changement, Bouygues Telecom s’occupe de résilier votre contrat avec votre ancien fournisseur d’accès à internet et vous rembourse jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation induits. Pour ce faire, il vous suffit d’indiquer votre code RIO (disponible en appelant le 31 79 depuis la ligne concernée) dans le formulaire d’abonnement.