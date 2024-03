Client B&You ? Ce forfait fibre exclusif est pour vous

L’opérateur français chouchoute une nouvelle fois ses abonnés B&You en leur proposant un forfait fibre de 1 Gb/s à un prix réduit. L’occasion parfaite d’adoucir ses dépenses mensuelles en matière d'abonnements web.

En 2024, vous n’avez plus besoin de souscrire auprès de multiples opérateurs et fournisseurs d’accès à Internet pour trouver les meilleures affaires. Bien au contraire. Bouygues Telecom permet à ses abonnés mobile B&You de profiter d’une belle remise sur son offre Bbox en série spéciale.

Ainsi, ce forfait fibre 1 Gb/s affiche un tarif préférentiel de 29,99 euros par mois. Cumulé à un forfait B&You à 6,99 euros/mois, cela revient à moins de 40 euros de dépenses mensuelles pour des services télécom mobile et Internet. Un prix inédit pour ce type de prestations puisqu’un tel combo coûte souvent bien plus cher, surtout lorsqu’elles sont de qualité.

La rapidité comme maître-mot

Pourquoi se tourner vers une box Internet avec un débit de 1 Gb/s ? Si les joueurs favorisent toujours un débit élevé, pour télécharger rapidement des jeux de plus en plus lourds, l’essor des objets connectés au sein du foyer impose désormais la présence d’une connexion musclée.

Une réalité qui n’effraie nullement Bouygues Telecom puisque sa Bbox en série spéciale assure un débit montant allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et un débit descendant pouvant culminer à 700 Mbit/s.

Des performances qui permettent de récupérer en quelques secondes seulement un film en Full HD ou de profiter de la meilleure qualité d’image possible pour une série en streaming. Mieux : un jeu de 82 Go comme Like a dragon : Infinite Wealth, nécessite à peine 12 minutes de patience pour être téléchargé.

La TV en 4K pour le même prix

L’offre Bbox en série spéciale ne repose pas que sur un très bon débit. Elle intègre un autre atout de poids, à savoir un boitier TV 4K. Celui-ci garantit l’accès à un bouquet de 180 chaînes. À cela s’ajoute la possibilité de regarder de nombreux programmes en replay et même une option pour enregistrer jusqu’à 100 heures de programmes.

Bien entendu, pour les plus cinéphiles, l’interface Android TV du boitier TV permet de télécharger de nombreuses applications de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+.

Une offre complète au bon prix

Ce forfait étant triple-play, une ligne fixe est fournie en marge de la fibre et la TV. Celle-ci garantit les appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 pays. Si le nombre d’appels ne connait aucune limite, celui des différents correspondants ne peut pas dépasser les 199. Au-delà, il faut débourser quelques euros supplémentaires pour compenser le hors forfait.

Non content d’être ultra-complet, le forfait Bbox en série spéciale représente un réel avantage financier pour les clients B&You. En effet, Bouygues Telecom baisse le prix de cette offre 1 Gb/s à 29,99 euros par mois.

Mieux encore, il s’agit d’une offre sans engagement. Libre à l’abonné de conduire la durée de son abonnement comme il l’entend.

Comment souscrire à la Bbox en série spéciale ?

Pour profiter de ce forfait fibre inédit, il est impératif d’être client B&You, ou de souscrire à un combo fibre+forfait chez Bouygues Telecom.

Pour ce qui est des démarches, l’opérateur s’occupe de tout, dont les éventuels frais de résiliation de l’ancien abonnement.

Lors de la souscription, il est possible de vérifier son éligibilité à la fibre. Qui plus est, l’opérateur permet de conserver son numéro de ligne actuel grâce au renseignement de son code RIO. L’ouverture et l’installation de la nouvelle ligne se font sans la moindre interruption des services Internet.