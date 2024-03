Couper le Wi-Fi de votre box internet ne vous fera pas économiser autant que vous le pensez

L'Arcep a réalisé une étude complète en étudiant 38 modèles de box internet, 8 répéteurs Wi-Fi et 23 décodeurs TV.

Saviez-vous que les box internet et les décodeurs TV consomment 3,3 Twh d’électricité par an en France, soit 0,7 % de la consommation totale d’électricité du pays ? C’est ce que révèle un rapport publié récemment par l’Arcep, le régulateur des télécoms français, intitulé « Pour un numérique soutenable ». Le PDF peut être visualisé par ici.

Des consommations électriques très variables selon les modèles

L’Arcep a collecté pour la première fois des données sur la consommation électrique de 38 modèles de box internet, 8 répéteurs Wi-Fi et 23 décodeurs TV. Premier constat : la consommation instantanée d’électricité des box et décodeurs peut varier fortement selon les modèles, allant de 3,6 à 25 W pour les box, et de 2,3 à 17,7 W pour les décodeurs. Un décodeur avec un disque dur va logiquement consommer bien plus : jusqu’à 17,7 watts.

Autre constat : la dernière génération de box internet consomme beaucoup moins que les anciennes, on parle ici de la génération 2020-2022. Cela semble désormais une priorité des fournisseurs d’accès internet de réduire leur empreinte carbone.

Les meilleures box internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 18.99€ 32.99€ Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 230 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 25.99€ 2 mois offerts Découvrir Toutes les box internet

Une consommation électrique quasi constante, quelle que soit l’activité de la box

Autre enseignement de l’étude : la box internet consomme quasi autant en fonction de son activité, que vous l’utilisiez ou non. Près de 95 % de la consommation d’électricité d’une box est indépendante de la durée et de l’intensité de sa sollicitation.

Quant au Wi-Fi, il consomme environ 16 kWh par an (1,9 watts), ce qui donne (en fonction de votre abonnement) de 2,5 à 3 euros par an de coût. Vous pouvez donc le désactiver si vous ne l’utilisez pas, mais les économies ne seront pas énormes.

Quant à la box toute entière, si l’on considère une box qui consomme en moyenne 9,9 watts, cela représente une dépense d’environ 14 euros par an (à 0,16 euro le kWh).

Pour les décodeurs TV, la consommation demeure assez faible dans l’absolu : 3,9 W pour un modèle moderne en moyenne. Mais les anciens décodeurs consomment parfois nettement plus (8,7 W pour ceux de la génération 2010/2015) et la présence d’un lecteur de Blu-ray (comme chez Free) ou d’un disque dur a un impact important.

Les limites du remplacement des vieux équipements par des modèles plus récents

Enfin, l’Arcep souligne que remplacer un ancien décodeur ou une box obsolète par un modèle plus récent et moins énergivore peut sembler être une bonne idée pour réduire sa consommation d’énergie individuelle.

Cependant, cette approche n’est pas nécessairement bénéfique pour l’environnement dans son ensemble. En effet, les impacts environnementaux liés à la fabrication et au transport des nouveaux équipements peuvent annuler les économies d’énergie réalisées grâce à leur utilisation.

Il est donc important de prendre en compte l’ensemble des facteurs environnementaux avant de décider de remplacer un équipement électronique. En résumé : ne changez pas votre matériel s’il fonctionne encore.