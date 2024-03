Aucune surprise pour la box internet préférée des Français

Quelle est la box préférée des Français ? Un sondage réalisé auprès de 10 000 clients par ZoneADSL&Fibre nous apporte la réponse.

En 2024, la box internet fournie par le fournisseur d’accès reste un élément clé pour l’accès à internet à domicile. Bien que l’on puisse penser qu’à l’avenir, nous serons libres de choisir notre routeur, comme en Belgique, la box fournie par le FAI demeure importante.

Selon un sondage réalisé par ZoneADSL&Fibre auprès de 10 000 clients, Free se démarque avec sa Freebox Delta et sa toute nouvelle Freebox Ultra, qui sont les box internet préférées des Français.

Avec un taux de satisfaction de 50 % pour le réseau Free et 47 % pour le rapport qualité-prix, ces deux offres, parmi les plus chères du marché, séduisent grâce à leur richesse en contenus TV. En effet, la Freebox Delta et la Freebox Ultra incluent les chaînes TV by Canal, Netflix et Amazon Prime.

La Freebox Ultra se distingue en proposant en plus la chaîne Canal+ Live, Disney+ ainsi qu’Universal+, ce qui lui permet de surclasser ses concurrentes.

Les box moins appréciées et les alternatives intéressantes

Parmi les box internet les moins plébiscitées, on retrouve la Bbox Fit de Bouygues Telecom. Si son prix est attractif, son offre est très pauvre, notamment en l’absence de services TV, ce qui explique son mauvais rapport qualité-prix.

En ce qui concerne la qualité du réseau, Orange tire son épingle du jeu avec la Livebox Max avec la Livebox 7, qui bénéficie du réseau Orange. Pour ceux qui recherchent un meilleur rapport qualité-prix, la boîte Sosh, équipée d’une vieille Livebox 5, est une alternative intéressante.

