Dites adieu au modem imposé par votre FAI : la Belgique y passe, à quand la France ?

Qui ne s'est pas déjà senti frustré de devoir utiliser le modem fourni par son fournisseur d'accès à Internet (FAI) ? En Belgique, cette époque va être révolue, grâce à une nouvelle décision prise par l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).

Jusqu’à maintenant, quand on s’abonnait à un service internet, le modem venait avec, que ce soit sous forme de box ADSL ou fibre. L’IBPT a décidé de changer la donne : à partir de maintenant, si vous êtes en Belgique, vous pourrez choisir le modem que vous voulez utiliser pour votre connexion internet et votre téléphonie par Internet.

La raison ? Rendre le marché des télécommunications plus compétitif et donner plus de choix aux utilisateurs. Si on veut un appareil plus durable ou avec plus d’options, surtout en termes de sécurité, c’est maintenant possible.

Les opérateurs, eux, sont tenus de publier toutes les infos techniques sur leurs modems et routeurs dans les six mois après que la décision soit mise en place. Ils doivent aussi s’assurer que les consommateurs puissent brancher leur équipement au réseau dans l’année qui suit, soit avant le 1ᵉʳ novembre 2024.

Et chez les voisins européens, on en est où ?

Ce choix offert par la Belgique n’est pas un cas isolé en Europe. D’autres pays, comme l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas, permettent déjà à leurs citoyens de choisir leur modem comme bon leur semble. C’est un mouvement qui semble prendre de l’ampleur dans toute l’Union européenne, qui a déjà parlé de donner ce choix aux utilisateurs dans différentes directives et règlements.

En France, par contre, le tableau est un peu différent. Prenons l’exemple d’Orange : il était possible de ne pas utiliser la Livebox en optant pour d’autres routeurs, comme l’Orbi de Netgear. Mais cette année, Orange a apporté diverses modifications dans son réseau, rendant cette alternative plus compliquée. Même si rien n’interdit spécifiquement de choisir son modem en France, rien ne facilite non plus cette démarche. On doit souvent prendre la box que les FAI (fournisseurs d’accès internet) proposent, et utiliser un autre routeur, c’est pas toujours simple parce que les réglages sont pas faciles d’accès et peu adatés pour.

Le choix de son modem est un petit luxe qui peut faire une grande différence, surtout pour ceux qui sont un peu geeks et qui aiment bidouiller leur installation pour l’optimiser. La Belgique a fait un pas en avant en permettant à ses citoyens de choisir. On peut espérer que cette tendance se propage à d’autres pays de l’UE, dont la France, offrant ainsi plus de liberté et des options plus personnalisables aux utilisateurs d’Internet partout en Europe.