Un téléviseur ou une tablette à petit prix avec un forfait fibre ? Voici les combos imparables de SFR

SFR propose en ce moment une offre fibre très complète et au juste prix, mais l'opérateur va encore plus loin en créant des combos inédits. Ici, pas de smartphone en complément de son forfait, mais une série de téléviseurs, une tablette et même un casque VR. Le tout à un tarif préférentiel.

Profiter d’un smartphone à prix réduit en marge d’un forfait est une pratique répandue chez les opérateurs. Plus rares sont en revanche les offres qui appliquent cette stratégie à d’autres produits tech. Sauf chez SFR.

L’opérateur est ainsi le seul à proposer le combo « Fibre + High-tech ». Une bonne affaire mêlant le forfait fibre Starter de 1 Gb/s (débit descendant), avec au choix un téléviseur 4K, une tablette tactile, un PC portable ou encore un casque VR. L’un des exemples les plus parlants est sans conteste le pack comprenant le téléviseur 4K Hisense E7KQ. Celui-ci tombe à 1 euro (+ 8 €/mois pendant 24 mois) en marge du forfait fibre Starter de SFR.

La 4K dans son salon pour moins de 200 euros

Un téléviseur 4K moins cher qu’un smartphone d’entrée de gamme, sur le papier, on peut tiquer quant aux prouesses de l’appareil. Pourtant, le Hisense E7KQ possède une excellente dalle pour profiter de la 4K dans de bonnes conditions. Il faut dire que son écran QLED de 43 pouces (108 cm) à la définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) est compatible avec les normes HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Ajoutons à cela une très bonne colorimétrie grâce à la technologie Quantum Dots, une luminosité bien gérée et un taux de contraste infini et on obtient une image magnifique, quel que soit le contenu visionné.

Côté connectique, on retrouve trois ports HDMI, deux ports USB, un port Ethernet, deux prises antennes et un port casque. Tournant sous Vidaa, le Hisense E7KQ profite d’une connectivité Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 5. Il est donc possible d’y appairer une enceinte connectée, et ainsi de profiter pleinement des assistants Alexa ou Vidaa Voice. Les sériephiles peuvent également retrouver leurs applications de streaming préférées comme Netflix, Prime Video ou Canal+, depuis la boutique d’applications.

L’ultime force de ce téléviseur provient de SFR. Le Hisense 4K E7KQ est habituellement vendu aux alentours de 400 euros en magasin. Un tarif que l’opérateur réduit radicalement grâce à son combo « Fibre + High-tech ». Le Hisense 4K E7KQ tombe ainsi à 1 euro (+ 8 €/mois pendant 24 mois) s’il est pris avec un forfait fibre. Soit un total de 193 euros pour un téléviseur 4K particulièrement performant.

Celles et ceux en quête d’une dalle plus grande peuvent opter pour les versions 50, 55 et 65 pouces. Si les mensualités restent les mêmes, le prix de départ, lui, oscille de 9 à 149 euros.

Les autres offres high-tech de SFR

S’il représente un excellent rapport qualité-prix, le téléviseur Hisense 4K E7KQ n’est pas le seul produit tech à jouir du combo de SFR.

Les cinéphiles peuvent également se tourner vers la gamme de téléviseurs E7NQ de Hisense, pour un prix inédit démarrant à 99 euros pour la version 55″ (+ 8 €/mois pendant 24 mois) avec l’offre fibre Starter de SFR ou vers les Samsung CU7105, à partir de 29 euros (+ 8 €/mois durant deux ans), cette fois avec le forfait fibre Premium de SFR.

Pour les technophiles nomades, SFR propose une tablette tactile Samsung Galaxy Tab A9+ de 11 pouces avec 64 Go de stockage pour 59 euros, sans paiements échelonnés, au lieu de 259 euros en temps normal. Une bonne affaire valable avec le forfait fibre Starter de SFR.

Les professionnels, eux, trouveront une belle économie dans le combo fibre Starter + Asus E510. SFR propose cet ultrabook tournant sous Windows 11 à 49 euros (+ 8 €/mois pendant 24 mois).

Enfin, l’opérateur pense aux joueurs avec un pack comprenant le casque de réalité virtuelle Meta Quest 3. Habituellement vendue 550 euros, cette troisième version du casque de Facebook passe à 149 euros (+ 8 €/mois durant 24 mois) avec l’offre fibre Starter de SFR. Soit un total de 341 euros.

Un forfait fibre qui ne fait pas les choses à moitié

Bien entendu, le téléviseur Hisense 4K E7KQ ne représente que la moitié du bon plan mis en place par SFR. L’autre partie de ce combo est l’offre fibre Starter de l’opérateur. Un forfait qui ne fait aucune concession tant au niveau du débit que des services proposés. Surtout pour le prix.

Ainsi, pour 39,99 euros par mois, l’abonné bénéficie :

d’un débit en téléchargement de 1 Gb/s ;

d’un débit en envoi de 700 Mb/s ;

des appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 100 destinations ;

d’une box TV 4K avec un bouquet de 160 chaînes ;

le replay et l’enregistrement d’émission.

Un engagement de 24 mois est requis pour souscrire à cette offre. Comme pour un forfait mobile, toutes les démarches de résiliation et de changement d’opérateur sont gérées par SFR. L’installation de la nouvelle ligne n’interrompt pas les services.