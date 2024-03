Voici comment SFR répond à la Freebox Ultra avec ses nouvelles offres fibre

SFR vient mettre un bon coup de pied dans le monde des box fibre et annonce la mise en place d'une offre « plus simple » en fixant les prix tout en retirant l'engagement sur son offre Fibre Premium pour contrer Free et sa Freebox Ultra.

Sentant sans doute la concurrence prendre encore plus de parts de marché, SFR s’est permis de modifier en profondeur son offre de box Internet fibré en annonçant une refonte de ses abonnements. « Plus simple, plus de services et plus performante », peut-on lire sur le communiqué du jour et cela commence par la fin des périodes de promotion avec un tarif unique et fixe sur chacun de ses abonnements fibre. Ils disposaient d’une période promotionnelle de six mois précédemment.

Dans le même ordre d’idée, l’opérateur retire la période d’engagement d’un an sur son offre SFR Fibre Premium, devenant ainsi l’offre fibre 8 Gb/s la plus avantageuse, devant la Bbox Ultym et ses 32,99 euros par mois sur six mois (puis 52,99 euros mensuels par la suite).

Côté offre chez SFR, on a donc :

SFR veut s’attaquer à Free et Bouygues Télécom sur le 8Gb/s symétrique

La sortie récente de la Freebox Ultra a mis en lumière la technologie XGS-PON auprès du grand public malgré le fait qu’elle était déjà implantée chez les autres opérateurs, notamment Bouygues Télécom et SFR avec leurs box les plus évoluées. Le prix fixe et donne un avantage psychologique assez important, la plupart des clients fibre redoutant la bascule de prix à la fin des périodes promotionnelles, une fois l’abonnement souscrit.

SFR rappelle que cette offre inclut également sur demande 2 répéteurs Wi-Fi 6 et un décodeur Multi TV pour s’adapter aux nouveaux usages des foyers.

Pour aller plus loin

SFR : quelle box choisir en 2024 ?

Les meilleures box internet du moment chez SFR Fibre, Câble SFR Fibre Starter 29.99€ Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Power 36.99€ Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Premium 44.99€ Découvrir Toutes les box internet