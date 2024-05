Pourquoi prendre des photos serait plus simple avec le Sony Xperia 1 VI

Le Sony Xperia 1 VI ne devrait plus tarder à se montrer officiellement. On parle d’un évènement calé au 17 mai prochain. En attendant, mspoweruser.com nous gratifie de nouvelles informations sur le smartphone haut de gamme de Sony.

Et si je vous disais que les Xperia étaient plus anciens que les Galaxy de Samsung ? Et oui, Sony a lancé sa gamme de smartphones en 2008. 16 ans parcourus en dents de scie pour la firme japonaise qui n’a jamais réussi à se placer au sommet.

Ce n’est pas faute de proposer des appareils performants. On se souvient du Xperia Z5 Premium et de son écran 4K, ou encore du Xperia Pro-1 et de son capteur 1 pouce inspiré de celui du RX100 VII et vendu 1799 euros !

Sony a fait ses preuves et revient en 2024 avec un Xperia 1 VI qui, une fois de plus, mise beaucoup sur son volet photo.

Un volet photo/vidéo simplifié

D’après les sources de mspoweruser.com, il serait équipé de trois capteurs photo en face arrière. Disposés à la verticale, ils comprendraient :

Un ultra grand-angle équivalent à un 16 mm

Un grand-angle équivalent à un 24 mm (48 mm avec zoom optique x2)

Un téléobjectif équivalent à un 85-170 mm (zoom jusqu’à x7)

Les deux premiers semblent être identiques à ceux de son prédécesseur. Si c’est le cas, on aurait affaire à un capteur principal Exmor T de 52 Mpx avec ouverture f/1.9. Un capteur capable de rivaliser avec des boîtiers plein format, d’après Sony.

On l’avait apprécié dans notre test du Xperia 1 V. « Piqué intéressant, jolies couleurs équilibrées, plage dynamique bien gérée », voilà ce qu’on disait de lui. Il en va de même pour l’ultra grand-angle qui offrait un bon rendu avec une distorsion réduite.

Mais la grande nouveauté photo de cet Xperia 1 VI se nicherait dans l’applicatif. En effet, Sony aurait décidé de regrouper toutes ses applications en une seule. Exit les Video Pro, Photo Pro, Cinema Pro. Toutes seraient remplacées par une seule application inspirée des reflex Alpha de la marque. On espère très fort que Sony en profite pour simplifier ses menus qui sont clairement très professionnels sur le Xperia 1 V et difficilement accessibles au commun des mortels.

Un focus sur l’audio

Le Xperia 1 VI gagnerait aussi des fonctions héritées des Alpha, comme l’estimation de la pose humaine qui permet de faire une mise au point précise quelle que soit la position du sujet.

Après la photo/vidéo, on parle du son. Sony utiliserait une nouvelle puce audio haute performance. Son Xperia 1 VI serait compatible Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, 360 Reality Audio, LDAC, DSEE Ultimate et conserverait surtout la prise minijack emblématique des Xperia, rares résistants sur le haut de gamme.

La fin de la dalle 4K chez Sony ?

Côté design, on s’attend aussi à un peu de changement. Sony abandonnerait son format 21:9 pour un écran au ratio 19.5:9, plus commun aujourd’hui. Plus brillant que son prédécesseur, il serait toujours Oled avec un taux de rafraîchissement variable allant de 1 à 120 Hz, mais abandonnerait la 4K pour de la 2K, moins énergivore.

Ces modifications toucheraient ses mensurations. Elles seraient de 161,9 x 74,5 x 8,4 mm contre 165 x 71 x 8,3 mm pour le Xperia 1 V.

La prise d’épaisseur serait consécutive au remaniement de sa chambre à vapeur. Elle serait plus efficiente pour améliorer la dissipation de la chaleur. Une nécessité pour absorber les performances du Snapdragon 8 Gen 3 qui équiperait ce Xperia 1 VI.