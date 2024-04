Orange lance sa nouvelle offre Livebox Fibre + Smart TV : on a vérifié si c’était une offre intéressante

Vous cherchez à souscrire à une offre fibre et à acheter un nouveau téléviseur ? Orange a lancé son offre Livebox Fibre + Smart TV, qui combine les deux. Mais est-ce que cela vaut vraiment le coup ? Nous avons examiné les détails de l'offre pour vous aider à décider.

En plus d’un nouveau décodeur TV, ainsi qu’une offre Fibre sans TV, Orange a dévoilé une nouvelle offre, la Série Spéciale Livebox Fibre + Smart TV. Cette offre, déjà disponible chez les concurrents tels que Bouygues Telecom, SFR et Free, associe un abonnement fibre à un téléviseur Samsung.

La question qui se pose alors est de savoir si cette offre est réellement intéressante pour les consommateurs. À l’instar des forfaits mobiles associés à un smartphone subventionné, cette offre combine une box et un téléviseur.

Proposée à 45,99 euros par mois avec un engagement de 24 mois, l’offre inclut plusieurs choix de téléviseurs Samsung, dont le premier modèle débute à 49 euros. Cette somme peut être considérée comme une subvention ou un prêt, selon le point de vue.

Que comprend l’offre Livebox Fibre + Smart TV ?

L’offre en question comprend une Livebox 5 avec des débits allant jusqu’à 1 Gbps en téléchargement et 500 Mbps en envoi, les appels fixes illimités, et un décodeur Ultra 4K HD.

L’un des avantages notables de cette offre est qu’elle inclut un téléviseur Samsung, et Orange propose depuis quelques mois son application Orange TV sur Tizen. Ainsi, vous n’avez pas besoin de décodeur TV pour accéder aux 140 chaînes TV.

Comparaison avec les offres existantes d’Orange

Il est important de noter qu’il n’existe pas réellement d’offre similaire chez Orange. Les offres actuelles proposent soit 500 Mbps en téléchargement et en envoi (Livebox Fibre), pour 24,99 euros par mois pendant 6 mois puis 42,99 euros par mois, soit 2 Gbps en téléchargement et 600 Mbps en envoi (Livebox Up Fibre) pour 29,99 euros par mois pendant 12 mois puis 51,99 euros par mois.

Offre Débits Coût mensuel Coût sur 24 mois Matériel inclus Livebox Fibre 500 Mbps (téléchargement et envoi) 24,99 € pendant 6 mois puis 42,99 € 923,76 € Livebox 5 Livebox Up Fibre 2 Gbps (téléchargement) et 600 Mbps (envoi) 29,99 € pendant 6 mois puis 51,99 € 1139,62 € Livebox 6 Livebox Fibre + Smart TV 1 Gbps (téléchargement) et 500 Mbps (envoi) 45,99 € 1103,76 € Livebox 5 + téléviseur Samsung (avec supplément à ajouter)

Si l’on compare avec l’offre Livebox Up Fibre, qui est l’offre la plus proche en termes de débits, sur 24 mois, elle revient à 1139,62 euros. Tandis que l’offre Livebox Fibre + Smart TV revient à 1103,76 euros. La différence est minime ici, mais soulignons que vous avez du meilleur matériel (Livebox 6) avec l’offre Livebox Up Fibre.

Si on compare l’abonnement Livebox Fibre, cela donne 923,76 euros, soit 180 euros de différence. Ici, la différence est plus importante.

Et les téléviseurs proposés ?

Pour le moment, l’offre Livebox Fibre + Smart TV d’Orange ne propose que deux gammes de téléviseurs Samsung : le TV Crystal UHD CU7025 et le modèle QLED Q60D, chacun disponible dans différentes tailles : 43 pouces, 50 pouces, 55 pouces et 65 pouces.

Modèle Taille Prix chez Orange Prix chez les marchands Économie réalisée TV Crystal UHD CU7025 43 pouces 49 € 360 € - 400 € 320 € - 350 € QLED Q60D 55 pouces 399 € 900 € 500 € QLED Q60D 65 pouces 599 € 1090 € 491 €

Pour 49 euros, vous pouvez obtenir le Samsung Crystal HD 43 pouces, qui est vendu 360 euros chez Cdiscount, 400 euros chez Boulanger, Darty ou Fnac. L’offre finance donc entre 320 et 350 euros.

Pour un téléviseur un peu plus cher, prenons la taille la plus commune, 55 pouces, le QLED 43Q60D est à 399 euros chez Orange, alors qu’il coûte 900 euros chez Samsung, Fnac, Boulanger, etc. L’offre finance donc 500 euros.

Enfin, pour le modèle 65 pouces, également très répandu, il est proposé à 599 euros chez Orange, contre 1090 euros chez Boulanger, soit 491 euros de « subvention ».

Des limites à étudier

Bien que l’offre Livebox Fibre + Smart TV d’Orange puisse sembler intéressante en termes d’économies sur les téléviseurs proposés, il est important de prendre en compte certaines limites. Tout d’abord, vous n’avez le choix qu’entre deux gammes de téléviseurs Samsung, dont aucun haut de gamme. Il s’agit ici de téléviseurs très récents, la gamme de 2024.

Ensuite, vous êtes engagés 24 mois chez Orange. Enfin, il s’agit de téléviseurs récents, de 2024, et leur prix risque de chuter dans l’année. Il est donc important de considérer si Orange renouvellera le catalogue de téléviseurs proposés et si les prix chez les marchands baisseront lors des périodes de promotion, ce qui pourrait rendre l’offre moins intéressante.

