Besoin d’une ligne fibre performante ? L’offre 2Gb/s la plus intéressante est chez cet opérateur

Chez les grands opérateurs de la fibre, SFR tire son épingle du jeu avec des tarifs un peu moins élevés pour de grandes performances. L'offre Fibre Power illustre bien ce fait avec un abonnement à 29,99 euros par mois pendant les 6 premiers mois.

Malgré les hausses de prix intervenues dans le milieu des box internet ces derniers mois, il est toujours possible de trouver des offres qui valent le coup, surtout si l’on souhaite la meilleure fibre possible chez soi. C’est, par exemple, le cas chez SFR avec son offre SFR Fibre Power, offrant des débits performants et l’assurance de bénéficier d’un service complet dont un bouquet TV dense, un boitier dédié et un service de VOD (Netflix ou Disney +) offert. Cette offre est proposée en ce moment à moins de 30 euros par mois pendant les 6 premiers mois.

Ce qu’il faut retenir de l’offre SFR Fibre Power

Petit prix pendant 2 ans !

Jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi

Appels illimités depuis la France métropolitaine et les DOM vers les fixes de 100 destinations

La SFR Box 8 compatible Wi-Fi 6

200 chaînes et services TV

Netflix ou Disney+ au choix offert pendant 6 mois

En ce moment, l’abonnement SFR fibre Power est disponible à 29,99 euros par mois pendant 6 mois, puis passe à 39,99 euros mensuels. Cette offre avec engagement d’un an est uniquement disponible pour les nouveaux clients.

La fibre au meilleur rapport vitesse-prix du marché

Malgré la présence d’une concurrence rude avec Orange et Bouygues télécom, c’est en effet chez SFR que l’on trouve l’abonnement fibre le plus intéressant pour qui cherche la plus haute performance pour ce prix. En choisissant cet abonnement, vous profiterez d’une ligne fibre pouvant aller jusqu’à 2 Gbit/s de débit en téléchargement symétrique et jusqu’à 700 Mb/s en envoi.

Le routeur fourni (SFR Box 8) avec cette offre est compatible Wi-Fi 6 pour y connecter tous les appareils compatibles chez vous. En plus d’Internet, cette offre comprend une ligne téléphonique, pour appeler en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, mais aussi vers les DOM ainsi que plus de 100 destinations à l’internationale ainsi que 22 destinations internationales incluses vers les fixes et mobiles.

La TV : le gros plus de SFR

Le plus de SFR, c’est l’apport de la TV. L’opérateur propose plus de 200 chaînes et services TV dans son abonnement sans coût supplémentaire et avec une box TV dédiée et incluse, le boitier Connect TV Android. Celui-ci est tourne sous Android TV (rom custom par SFR) et donc donne accès à toutes les applications disponibles sur le Google Play Store telles que Netflix, Disney+ (dont l’un est offert dans cette offre pendant 6 mois), Youtube et Molotov en plus des 200 chaines TV de l’offre. Ne vous attendez pas non plus à la puissance d’une Nvidia Shield, ce décodeur ne sera à l’aise que pour lire de la vidéo malgré une compatibilité 4K HDR ainsi que les normes vidéo Dolby Vision et Atmos pour le son. On regrette aussi que son port RJ45 ne soit pas compatible Gigabit (10 Mb/s grand max), mais qu’il est tout de même possible de le connecter sans fil grâce à sa puce Wi-Fi 5.

Pour finir, il est nécessaire de préciser que le raccordement à la fibre avec la venue d’un technicien à domicile comprend 49 euros de frais de mise en service. Il est bien sûr possible de conserver son ancien numéro fixe en faisant la demande lors de la commande.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur les offres SFR.

