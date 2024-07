Le forfait fibre le moins cher de Bouygues Telecom baisse encore plus son tarif

Les promotions vont bon train chez Bouygues Telecom. En plus des smartphones à prix cassés, l’opérateur propose une belle remise sur son forfait fibre Bbox fit. Un forfait abordable capable de couvrir tous les usages.

Si les vacances font bien souvent souffrir notre épargne, il est tout de même possible de profiter de l’été pour économiser. En changeant de forfait Internet par exemple. Et ça tombe bien,

Bouygues Telecom baisse le prix de son forfait fibre le plus accessible. Ainsi, la Bbox Fit est affichée au tarif de 19,99 euros par mois pendant un an, soit une réduction de 40 %. Un tarif qui repasse ensuite à 32,99 euros par mois. Cela dit, l’engagement minimum ne dure qu’un an, c’est-à-dire le temps de la promotion.

Un rapport qualité-prix maîtrisé

Pour conserver un prix abordable, le forfait Bbox fit se concentre avant tout sur la qualité de sa connexion. C’est pourquoi l’offre de Bouygues Telecom promet un débit en téléchargement de 400 Mbit/s et un débit en envoi de 400 Mbit/s. Une vitesse qui permet aussi bien de regarder des films en streaming en très bonne qualité, que de naviguer rapidement sur le web. Même les joueurs profitent sans peine d’un tel débit puisqu’il permet de télécharger le DLC d’Elden Ring (60 Go sur la balance), par exemple, en seulement 5 minutes.

Une ligne téléphone fixe est également fournie. Celle-ci permet les appels en illimité vers les fixes en France dans plus de 110 pays. Chaque mois, il est possible d’appeler jusqu’à 199 correspondants différents.

Souscrire à cette offre à moins de 20 euros par mois se fait en 5 minutes

Cela fait maintenant plusieurs années que Bouygues Telecom facilite la vie de ses abonnés et futurs clients. Comment ? En leur épargnant les longues démarches de souscription, résiliation et transfert de ligne. L’opérateur s’occupe en effet de toutes les tâches administratives, puis résilie automatiquement l’ancienne souscription. Des démarches qui n’entraînent aucune interruption des services en cours.

Comme pour un forfait mobile, il est possible de conserver son numéro de téléphone actuel. Il suffit de fournir son code RIO lors de l’inscription.

Lors de l’installation, l’abonné peut évaluer le niveau du Wi-Fi dans le logement grâce à l’application mobile fournie par Bouygues Telecom. Un bon moyen d’optimiser le placement de la box Internet.

Le véritable bon plan de l’été

La grande force du forfait Bbox fit réside dans son prix. D’autant que Bouygues Telecom l’adoucit pour la première année de souscription. Ce forfait fibre affiche ainsi un tarif de 19,99 euros par mois pendant un an au lieu de 32,99 euros.

Une fois l’année passée, le forfait retourne à son tarif d’origine. Cependant, la Bbox Fit ne requiert qu’un an d’engagement. Un choix qui permet à l’utilisateur de gérer son abonnement comme il l’entend.