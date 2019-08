Pour bien choisir sa connexion internet, le principal critère doit être la vitesse de connexion, appelée plus communément débit internet. Comment tester le débit descendant maximal disponible à une adresse et comment choisir la meilleure offre en fonction de ses besoins ? On vous donne quelques quelques conseils.

De nos jours, avoir un abonnement Internet dans son logement est devenu la norme au même titre qu’un abonnement pour l’électricité ou le gaz. Avec la quantité de données que l’on échange par jour, il est important de choisir un abonnement efficace lorsqu’on emménage dans un nouveau logement ou que l’on est éligible à la fibre pour éviter de devoir changer de fournisseur internet. Ceci étant dit, le forfait le plus onéreux, ne vous sera pas forcément utile. Il est donc important d’estimer ses besoins pour s’abonner à l’offre qui vous correspond le mieux et éviter de payer pour quelque chose dont vous ne vous servirez pas.

Qu’est-ce qu’un débit Internet ?

Imaginez un tuyau qui transporte de l’eau. Plus vous aurez un gros tuyau, plus vous remplirez rapidement votre baignoire. Le débit d’eau est proportionnel à la taille du tuyau.

C’est un peu le même principe avec le débit Internet : vous aurez un tuyau plus ou moins grand en fonction du débit descendant maximal théorique. Plus il sera important, plus vous réduirez le temps nécessaire pour télécharger un fichier. Un débit se mesure en bits par seconde (b/s) et varie aujourd’hui en général entre 10 Mégabits par secondes (Mb/s) et 1 Gigabit par seconde (Gb/s), soit 1000 Mb/s

Le débit est parfois exprimé en octets par seconde, en particulier par les gestionnaires de téléchargement des navigateurs web et les plateformes de jeu vidéo. Le rapport entre les deux mesures est très simple : 8 Mb/s correspond à 1 Mo/s. C’est-à-dire que si vous disposez d’une connexion fibre en 1 Gb/s, vous pourrez télécharger des fichiers théoriquement à 125 Mo/s.

Les offres Fibre offrent un débit descendant beaucoup plus important que les offres xDSL, de 100 Mb/s à 1 Gb/s pour la fibre contre 5 Mb/s à 70 Mb/s pour l’ADSL et le VDSL. Nous vous conseillons fortement d’opter pour un abonnement Fibre si vous êtes éligible.

Notre test d’égibilité Internet vous permettra d’avoir le débit descendant maximal et les meilleures offres internet disponibles à votre adresse actuelle ou future.

De quel débit ai-je besoin en fonction de mes usages ?

Globalement, le principal critère de choix d’un abonnement internet doit être le débit maximum théorique : le plus haut sera le mieux, et le plus cher. Mais vous n’avez pas forcément besoin du meilleur abonnement. Par exemple, si vous ne téléchargez que rarement de gros fichiers, pourquoi investir dans un abonnement à 1 Gb/s ou 500 Mb/s quand 300 suffisent ?

Prenons un foyer hypothétique. Il se compose de 4 personnes : un enfant de 10 ans, un ado de 15, et les deux parents. Le benjamin utilise internet principalement pour surfer sur le web et regarder quelques vidéos sur YouTube et Netflix, l’ado est enfermé dans sa chambre pour jouer aux jeux vidéo avec du streaming d’eSport en arrière-plan pendant que les parents regardent un film sur Netflix dans le salon. Quelle est la bande passante nécessaire pour que tout fonctionne correctement et dans la meilleure qualité possible ?

Pour le plus jeune : Naviguer sur le web consomme assez peu de bande passante. 1 Mb/s suffit, ensuite il regarde quelques vidéos sur YouTube. Le service demande 15 Mb/s pour la meilleure qualité. L’adolescent regarde Twitch en streaming, c’est un débit de 6 Mb/s qui est recommandé. Le jeu en ligne ne consomme pas beaucoup de données à proprement parler, avec 10 Mb/s on est déjà très large. Pour les parents dans le salon : Netflix demande 25 Mb/s pour pouvoir streamer un Ultra HD.

Faisons les comptes : en supposant que les usages soient tous faits en simultané, le foyer a besoin de 57 Mb/s, on va ajouter une dizaine de pour cent de marge pour d’être sûr. Résultat : ce foyer n’a besoin que de 70 Mb/s pour que tout fonctionne correctement. En clair, un bon VDSL ou une petite fibre feront l’affaire. On recommandera d’ailleurs cette dernière, puisqu’elle fournit de manière générale une connexion plus stable. Cela sera surtout utile pour le jeu en ligne, mais la navigation gagnera en fluidité aussi.

Les débits recommandés pour les principaux services de streaming Service de Streaming Débits recommandés Netflix 0,5 à 25 Mb/s Amazon Prime Video 1 à 30 Mb/s YouTube 0,7 à 15 Mb/s Twitch Jusqu'à 6 Mb/s Stadia 10 à 35 Mb/s Shadow 15 à 70 Mb/s

On l’a vu, même dans un foyer de quatre personnes, il n’est pas toujours obligatoire de passer à la fibre optique pour pouvoir utiliser tous les services. Il y a toutefois un paramètre important à prendre en compte : la régularité avec laquelle vous téléchargez des fichiers. Reprenons notre ado joueur. Si le jeu en ligne est peu gourmand en bande passante, télécharger les mises à jour peut rapidement être rébarbatif… d’autant qu’elles sont régulières. Il en va de même si vous manipulez régulièrement de gros fichiers dans le cadre de votre travail.

Pour ne pas saturer la ligne à chaque téléchargement et dégrader l’expérience des autres utilisateurs, ou plus simplement qu’il ne prenne pas des heures à se compléter, il vaut mieux passer à des débits supérieurs. Dans ces conditions, il vaudra mieux opter pour 200 Mb/s ou plus surtout si vous êtes plusieurs dans le foyer. Notre comparateur d’offres Internet est là pour vous aider à trouver facilement le meilleur forfait pour vos usages.

De 300 à 500 Mb/s, ça vaut le coup ?

Le ticket d’entrée des abonnements fibre avec un débit de 1 Gb/s peut-être assez cher, en général supérieur à 40 euros par mois. Même si cela permet théoriquement de disposer de l’un des meilleurs débits disponibles en France, il faut prendre en compte que tous les services n’offrent pas forcément des vitesses de téléchargement compatibles avec cette vitesse. La différence de temps de téléchargement réel avec un abonnement à 300 Mb/s ou 500 Mb/s est souvent assez réduite, guère plus de quelques secondes pour des fichiers avec un poids de 1 Go ou moins.

Si vous recherchez le meilleur rapport qualité/prix pour votre abonnement Internet, nous vous conseillons d’opter pour les premiers ou seconds forfaits d’Orange, SFR, Bouygues ou Free en fonction des options TV que vous souhaitez obtenir avec votre abonnement. Si vous n’avez pas besoin d’un abonnement TV, les offres de Sosh et de RED by SFR seront les plus intéressantes.

Si vous n’êtes pas éligible à la fibre, le meilleur choix sera l’opérateur vous proposant le meilleur débit théorique. S’il y a peu ou pas de différence entre les offres des différents FAI, le prix et les services proposés par les offres devront être vos critères de choix.

Fibre ou ADSL : quels sont les débits disponibles à mon adresse ?

Pour connaître les débits disponibles à votre adresse, il faut réaliser un test d’égibilité. Vous pouvez le faire depuis le site des opérateurs, mais le plus simple reste d’utiliser notre test d’égibilité qui vous permettra de connaître en un clic les offres et les débits disponibles chez vous.

De plus, notre test d’égibilité vous permettra de mieux choisir votre offre internet en mettant rapidement en concurrence les différents opérateurs. Vous profiterez également de nos recommandations pour trouver les offres les plus intéressantes (meilleur rapport qualité/prix, meilleur débit et le moins cher).