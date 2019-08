Netflix produit chaque mois un rapport comparant les débits du service chez les différents opérateurs français. SFR est à la fois à la dernière et la première place.

Au cours des dernières années, Netflix a connu quelques problèmes avec certains fournisseurs d’accès à Internet, notamment en France. Le service a donc mis en place un comparatif des débits, mis à jour chaque mois, qui permet d’identifier chez quel opérateur les abonnés peuvent rencontrer des problèmes pour accéder aux films et séries.

Le comparatif est toutefois étrangement construit.

SFR à la fois premier et dernier

Le classement de juillet 2019 modifie légèrement le classement, Free repasse à la 4ème position devant SFR. L’opérateur est passé d’un débit moyen de 3,12 à 3,24 Mb/s, probablement grâce au déploiement de la fibre.

C’est ici que le classement devient étrange, SFR est en effet à la fois à la dernière place et à la première place. Netflix fait en effet la différence entre les offres très haut débit de SFR et ses offres en ADSL. Problème, le service ne fait pas la même distinction chez Bouygues Telecom, Orange et Free.

Les mauvais débits des offres DSL sont donc atténués chez ses trois derniers, alors qu’ils sont nettement visibles chez SFR qui se retrouve bon dernier du classement. Cette distinction entre SFR et SFR THD vient probablement de l’avantage historique, là aussi trompeur, après son rachat par Numericable. SFR THD intègre en effet à la fois les offres fibres de l’opérateur, mais aussi les offres câbles dites « FTTLA ».

Il serait temps pour Netflix de revoir son classement et intégrer correctement SFR THD avec SFR, s’il le service ne veut pas faire la différence entre offres DSL et offres très haut débit. À titre indicatif, la moyenne entre SFR et SFR THD est de 3,72 Mb/s, ce qui placerait l’opérateur second derrière Bouygues Telecom et devant Orange.