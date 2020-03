Vous n’avez plus d’intérêt à souscrire à une offre triple-play en 2020

Bien qu'ils aient l'air plus profitables, les forfaits fibre triple ou quadruple-play sont en réalité désavantageux. En effet, vous êtes souvent amenés à payer un abonnement plus élevé que la moyenne pour des options dont vous n'avez aucune utilité. Heureusement, il existe des offres qui se concentrent sur l'essentiel pour un coût dérisoire.

Longtemps, les forfaits fibre ont été plus contraignants qu’avantageux. Mais la guerre que se livrent les opérateurs français a changé la donne. Les offres fibres sont plus flexibles, plus abordables, et certains sont même devenus des spécialistes en la matière. Prenez RED by SFR, qui a su élever au rang d’art le fait de proposer un forfait fibre au rapport qualité-prix imbattable. En plus d’être très accessible, avec un tarif de 23 euros mensuels, son forfait fibre 1 Gb/s est sans engagement ou évolution de prix. À cela s’ajoute une véritable flexibilité qui vous permet de composer le forfait dont vous avez vraiment besoin, et surtout un mois d’abonnement offert jusqu’au 9 mars prochain.

Une offre fibre dont vous avez le contrôle

Peu d’opérateurs vous laissent autant la main sur votre forfait Internet fixe que RED by SFR. Il faut dire que l’opérateur choisit de se concentrer sur ce qui intéresse le plus le consommateur lors de l’acquisition d’une offre fibre : le débit. Ainsi, le forfait fibre RED by SFR vous octroie un débit de 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi, grâce à l’option Débit Plus incluse gratuitement.

Ainsi, au lieu de vous coûter au minimum 28 euros par mois, le forfait fibre RED by SFR ne vous sera facturé que 23 euros mensuels. Mais hâtez-vous, l’offre n’est valable que sur les nouvelles souscriptions jusqu’au 9 mars prochain.

Évidemment, un débit musclé n’est pas le seul avantage que vous apporte cette offre fibre. Vous aurez également accès aux choses suivantes :

appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et vers plus de 100 destinations (grâce à l’option “Appels illimités” offerte) ;

location gratuite de la box.

Comme on vous le disait, jusqu’au 9 mars prochain, RED by SFR vous offre, en plus des options citées plus haut, un mois d’abonnement gratuit pour toute souscription. Rappelons également que ce forfait est sans engagement, et sans évolution de prix. Ce qui signifie non seulement que vous pouvez le quitter quand vous le désirez, mais que vous paierez toujours 23 euros par mois, que vous ayez souscrits pour 1, 2, ou 5 ans.

Des options comme s’il en pleuvait

Bien qu’il se concentre sur l’essentiel, le forfait fibre RED by SFR est d’une flexibilité désarmante. Vous pouvez ajouter de nombreuses options afin de personnaliser au mieux votre abonnement.

Ces options peuvent être activées temporairement afin de répondre à un besoin immédiat. Des fonctionnalités supplémentaires au rang desquelles on trouve :

l’accès au décodeur TV et à 35 chaînes de la TNT pour 2 euros supplémentaires par mois (location de la box TV incluse) ;

(location de la box TV incluse) ; 2 heures d’appels vers les fixes et les mobiles en Algérie pour 7,50 euros supplémentaires par mois ;

; le bouquet Plus Sport (qui comprend RMC Sport et beIN Sports) pour 29 euros supplémentaires par mois.

Changez, en toute simplicité

Dernier point qui montre que la période est propice au changement d’offre fibre : la souscription à un forfait fibre RED by SFR est encore plus simple qu’avant. En effet, l’opérateur prend en charge toutes les démarches et amortit les frais éventuels de résiliation à hauteur de 100 euros. Plus besoin donc de vous perdre dans l’envoi de courriers recommandés et de courir après la réponse de votre ancien opérateur.

Lors de la souscription, RED by SFR vous permet même de conserver votre ancien numéro. Pour ça, vous devez fournir votre code RIO, que vous pouvez obtenir simplement en appelant le 3179 depuis votre ligne actuelle.