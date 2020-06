Voici le forfait fibre 1 Gb/s le plus économique et le plus simple du moment

Avec un débit de 1 Gb/s facturé 23 euros par mois, le forfait fibre sans engagement de RED by SFR se place une fois encore comme l’offre Internet la plus avantageuse du moment. D’autant que l’opérateur prend en charge toute l’installation, même lors d’un déménagement, vous facilitant ainsi grandement la vie.

Là où la plupart des opérateurs attendent un événement comme les French Days pour proposer une légère réduction sur leur offre fixe, RED by SFR propose toute l’année le forfait fibre le plus avantageux du marché. Ainsi pour seulement 23 euros par mois, vous avez accès à un forfait fibre sans engagement, sans évolution programmée de prix dans le temps, entièrement personnalisable et surtout fort d’un généreux débit de 1 Gb/s. D’autant que toute souscription avant le 8 juin prochain vous permet d’obtenir un mois gratuit d’abonnement. Mieux, l’opérateur vous accompagne dans toutes les étapes de l’installation de la fibre, que ce soit lors d’une première souscription ou durant un déménagement.

Une offre qui se concentre avant tout sur le débit

Alors que les offres triple-play misent sur la quantité plutôt que la qualité, avec un impact significatif sur le prix, le forfait fibre de RED by SFR se concentre sur la caractéristique principale d’une bonne offre fibre : le débit. En effet, RED by SFR offre gratuitement l’option “Débit Plus”(pour toute souscription avant le 8 juin prochain). Cette dernière gonfle le débit de ce forfait fibre, vous permettant ainsi de bénéficier de 1 Gb/s en téléchargement, et 500 Mo/s en envoi.

Vous êtes donc en face d’un débit massif, 50 fois plus rapide que celui de l’ADSL grâce à la qualité de la fibre RED by SFR. Et le plus beau dans tout ça ? Son prix. Ce forfait sans engagement ne coûte effectivement que 23 euros par mois. Un prix qui, contrairement à la majorité des offres du marché, ne doublera pas au bout d’un an ou deux.

Un forfait fibre rapidement activé, rapidement installé

Souscrire au forfait fibre de RED by SFR est vraiment très simple, même dans les conditions actuelles. Déjà parce que l’opérateur continue d’assurer les livraisons et les installations à domicile, même si les délais de livraison sont légèrement allongés. Ensuite, sachez qu’il vous suffit de vous rendre sur le site web de RED by SFR pour tester votre d’éligibilité et configurer votre forfait. Enfin, il est toujours utile de rappeler que le passage d’un opérateur Internet à l’autre se fait sans coupure. Vous ne perdrez pas votre accès à Internet durant la transition.

Concernant les démarches, RED by SFR s’occupe de tout de A à Z. L’opérateur va même jusqu’à amortir les éventuels frais de résiliation pour un montant maximal de 100 euros. Finie la galère des courriers recommandés. Même lors d’un déménagement, RED by SFR est à vos côtés, et ce que vous soyez un nouveau client ou un abonné de longue date. Vous pourrez ainsi recevoir des alertes par SMS sur l’évolution de votre commande, ou changer la date ou l’heure du rendez-vous avec un technicien. Une fois installé dans votre nouveau domicile, RED by SFR enverra un technicien pour assurer le raccordement de votre box, et/ou vous fournira une aide en ligne pour l’installation.

Une offre qui s’adapte à vos goûts

En plus d’un débit élevé de 1 Gb/s, le forfait fibre RED by SFR vous fournit les appels illimités vers les fixes en France ainsi que vers plus de 100 destinations différentes. Autre cadeau de RED by SFR : l’option mobile qui vous permet de bénéficier gratuitement des appels illimités vers les mobiles. Sans oublier qu’un supplément ne vous est pas facturé pour la location de la box Internet.

À l’instar de son forfait mobile, l’offre fibre de RED by SFR est entièrement modulable. Cela signifie que vous pouvez ajouter plusieurs options pour quelques euros supplémentaires par mois. Des options telles que :

l’accès au décodeur TV et à 35 chaînes de la TNT pour 2 euros supplémentaires par mois (location de la box TV incluse) ;

2 heures d’appels vers les fixes et les mobiles en Algérie pour 7,50 euros supplémentaires par mois ;

le bouquet Plus Sport (qui comprend RMC Sport et beIN Sports) pour 29 euros supplémentaires par mois.

Autre avantage : toutes ses options sont sans engagement et peuvent être désactivées quand bon vous semble. Le meilleur moyen de faire des économies.