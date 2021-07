La 5G est à petit prix grâce à cette offre sur le Redmi Note 10 5G chez Bouygues Telecom

La 5G n'est plus réservée aux téléphones les plus onéreux. Grâce à une offre promotionnelle, Bouygues Telecom descend le prix du Redmi Note 10 5G à 1 euro seulement (+ 3 €/mois) avec un forfait Sensation 5G. De quoi profiter immédiatement de la nouvelle génération de réseau mobile.

Depuis maintenant un peu plus d’un an, la compatibilité 5G est de plus en plus présente sur les smartphones. Auparavant réservée aux modèles les plus haut de gamme, la 5G se trouve maintenant sur des smartphones bien plus accessibles. Profiter de la nouvelle génération de réseau mobile est bien plus abordable qu’avant.

Le très récent Xiaomi Redmi Note 10 5G en est le bon exemple. Il s’agit de l’un des smartphones 5G les plus abordables du moment et il possède une fiche technique particulièrement généreuse pour le prix. Il est actuellement en promotion à 1 euro seulement (+ 3 €/mois) avec un forfait Sensation 60 Go compatible 5G.

De la 5G à petit prix

C’est le principal argument du Redmi Note 10 5G : proposer de la 5G dans un smartphone bien équipé avec un petit prix. Le nouveau smartphone de Xiaomi est ainsi un excellent produit pour celles et ceux qui n’en peuvent plus d’attendre la 5G dans un smartphone accessible.

Cette compatibilité 5G est permise par la puce Dimensity 700 de MediaTek qui équipe le Redmi Note 10 5G. Ce SoC de milieu de gamme affiche des performances plus que suffisantes pour un usage normal au quotidien. Le téléphone répond rapidement à vos gestes, mais ne comptez pas sur lui pour faire tourner les jeux les plus gourmands du moment dans une qualité graphique élevée.

Une fiche technique bien équilibrée

Heureusement, le Redmi Note 10 5G ne se repose pas seulement sur sa compatibilité 5G pour convaincre. Il affiche même des caractéristiques particulièrement équilibrées pour son prix. C’est quelque chose dont on a l’habitude avec les smartphones Redmi de Xiaomi.

L’autre point fort du Redmi Note 10 5G réside dans son écran. La marque a choisi un écran LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Combinée à une luminosité maximale élevée et un bon taux de contraste, la dalle du Redmi Note 10 5G offre un certain confort d’utilisation.

Néanmoins la qualité de l’écran n’empêche pas le Redmi Note 10 5G de profiter d’une autonomie généreuse. Grâce à son accumulateur de 5000 mAh, il offre une autonomie pouvant atteindre la journée et demie avec un usage mixte, comprenant appels, messagerie, navigation web et streaming de vidéos et musique.

Enfin, côté photo, le Redmi Note 10 5G est équipé d’un triple capteur situé à l’arrière dans la configuration suivante :

Caméra principale de 48 mégapixels (f/1,79) ;

Capteur macro de 2 mégapixels (f/2,4) ;

Capteur de profondeur 2 mégapixels (f/2,4).

Une configuration suffisante pour immortaliser dignement vos souvenirs et les consulter sur l’écran de votre smartphone.

Le Redmi Note 10 5G à 1 euro (+ 3 €/mois) avec un forfait Sensation Bouygues Telecom

Le Redmi Note 10 5G bénéficie actuellement d’une promotion très intéressante chez Bouygues Telecom puisque son prix d’achat passe à un euro seulement, avec une mensualité de 3 euros pendant 24 mois. Cette fois, pas d’offre de remboursement ni de bonus de reprise pour obtenir ce prix. Pour profiter de ce tarif préférentiel, il suffit de souscrire au forfait Sensation 60 Go avec Avantages Smartphone de Bouygues Telecom.

Il s’agit d’un forfait mobile généreusement équipé qui a l’avantage de proposer également une compatibilité 5G dans les zones couvertes. Voici ce qu’il contient chaque mois :

60 Go de données mobiles (4G et 5G) depuis la France

Appels, SMS, MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

25 Go de données mobiles depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Internet illimité le weekend

Des bonus comme un accès à L’Équipe ou à Cafeyn, le kiosque en ligne

Le forfait Sensation 60 Go avec Avantages Smartphone de Bouygues Telecom est proposé à 26,99 euros la première année, puis 41,99 euros avec un engagement de deux ans. Les clients Bbox seront heureux d’apprendre qu’ils peuvent bénéficier d’une remise de 7 euros mensuelle sur ce forfait.