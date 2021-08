Forfait mobile : à seulement 2,99 euros par mois, ce forfait est le plus accessible du moment

Que vous n’ayez pas envie de dépenser des fortunes dans un forfait mobile ou que vous n’ayez pas l’utilité d’une enveloppe data massive, la nouvelle offre de Cdiscount Mobile est là pour vous. Facturée 2,99 euros par mois, elle fournit ce qu’il faut de données 4G.

Cdiscount Mobile ne se prive pas de bouleverser le petit monde des télécoms en proposant l’un des forfaits mobiles les plus abordables du marché. D’autant plus qu’afficher un petit prix n’empêche pas cette offre de fournir tout ce qu’il faut.

Le forfait en série limitée de Cdiscount Mobile fournit donc 5 Go de data tous les mois pour seulement 2,99 euros mensuels pendant un an. Une offre sans engagement qui plus est, qui a le mérite de comporter quelques avantages supplémentaires.

Pour mieux comprendre l’offre Cdiscount Mobile

Qu’offre le forfait Cdiscount Mobile ?

Rares sont les utilisateurs et utilisatrices qui arrivent au bout de leurs forfaits 100 ou 200 Go tous les mois. Bon nombre d’entre elles et eux n’utilisent même pas la moitié des données mobiles à leur disposition. C’est pourquoi Cdiscount Mobile s’est concentré sur l’essentiel pour son forfait en série limitée.

Chaque mois, vous profitez de 5 Go de data 4G, à utiliser aussi bien en France que dans les DOM et en Europe. À cela s’ajoutent les appels illimités en France, dans l’Union européenne et dans les DOM ainsi que les SMS et MMS illimités vers ces mêmes destinations.

Si l’enveloppe data est limitée, elle reste amplement suffisante pour jouir d’une navigation régulière sur le web et de quelques contenus en streaming.

Combien coûte le forfait Cdiscount Mobile ?

La principale force de cette offre mobile est indéniablement son prix. Elle affiche une facture mensuelle de 2,99 euros pendant un an. Passé ce délai, le prix du forfait mobile grimpe à 7,99 euros par mois.

Bien entendu, ce forfait Cdiscount Mobile est sans engagement. Vous disposez donc d’une grande souplesse quant à la gestion de votre abonnement.

Cdiscount Mobile est un MVNO, qu’est-ce que c’est ?

Cdiscount Mobile est un opérateur virtuel ou MVNO. Il ne possède pas ses propres infrastructures réseau et doit s’appuyer sur celles déjà existantes, et plus précisément celles du réseau Bouygues Telecom.

Un choix logique tant la qualité du réseau de ce dernier est grande. Surtout qu’Ariase (courtier spécialisé dans le secteur des télécoms) estime que Bouygues Telecom « peut se vanter d’avoir le meilleur réseau mobile en zone rurale ». Ainsi, la couverture du forfait Cdiscount Mobile sera excellente, où que vous soyez.

Comment souscrire au forfait Cdiscount Mobile ?

S’abonner à un forfait Cdiscount Mobile est non seulement simple, mais également rapide. Il suffit de se rendre sur le site de l’opérateur pour démarrer la souscription. Sachez que Cdiscount Mobile vous permet de conserver votre ancien numéro. Vous devez pour cela fournir votre code RIO. Ce dernier est obtenu en composant le 31 79 depuis son smartphone. Sinon l’opérateur peut vous fournir un nouveau numéro. À partir de là, Cdiscount Mobile s’occupe de toutes les démarches administratives, ainsi que du transfert de la ligne.

Le changement de ligne et l’activation de la carte SIM se font sans interruption des services. Il faudra d’ailleurs compter 10 euros supplémentaires, sur la première facture, pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. Celle-ci sera livrée sous 48 heures.