Ce forfait mobile 100 Go permet d’obtenir gratuitement un Redmi Note 10 Pro neuf

Pour la rentrée, RED vous permet de profiter une nouvelle fois d’un Redmi Note 10 Pro avec son offre mobile 100 Go. Quoi de mieux que de récupérer gratuitement un smartphone parfaitement équilibré avec un forfait à moins de 20 euros ?

Histoire de faire les choses en grand, RED casse le prix de son forfait 100 Go et offre un smartphone gratuitement pour toute nouvelle souscription avant le 13 septembre prochain. Et attention : il ne s’agit pas de n’importe quel téléphone d’entrée de gamme, mais bel et bien d’un appareil qui flirte sans souci avec le haut de gamme puisqu’il s’agit du Redmi Note 10 Pro. Un appareil équilibré et performant qui n’a pas manqué d’obtenir un 9/10 dans nos colonnes.

De son côté, le forfait 100 Go de RED dégringole à 15 euros par mois au lieu de 20 euros.

Un grand smartphone avec de grands atouts

Puisque RED l’offre gratuitement, et neuf qui plus est, on peut aisément dire que le Redmi Note 10 Pro fait montre d’un rapport qualité-prix incomparable. Cela dit, même en temps normal, ce téléphone ne démérite pas.

Le Redmi Note 10 Pro est un grand smartphone équipé d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces. La définition est de 2 400 x 1 080 pixels et le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous profitez donc d’un niveau de contraste infini et d’une luminosité très bien calibrée. De même, la navigation entre les applications est particulièrement fluide.

Si l’écran est en Gorilla Glass 5, pour résister aux petits chocs, le dos du téléphone est lui en plastique. Il accueille un module photo avec 4 capteurs disposés en rectangle. On déniche non seulement une caméra principale de 108 mégapixels, mais également un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Non content d’être polyvalent, le Redmi Note 10 Pro capture tous les détails d’une scène afin d’offrir des clichés d’une grande précision.

Une fiche technique équilibrée

Pour pouvoir jouer dans la cour des grands, il faut pouvoir s’appuyer sur une fiche technique solide. De ce côté-là, le Redmi Note 10 Pro n’est pas en reste puisqu’il embarque une puce Snapdragon 732G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’expérience utilisateur est fluide, quel que soit votre usage, de la simple navigation web aux sessions de jeu.

Compatible avec la charge rapide 33 W, le Redmi Note 10 Pro tient une journée complète grâce à sa batterie de 5 020 mAh. Enfin, il ne lui faut qu’une trentaine de minutes pour récupérer 60 % de sa charge.

Comment obtenir le Redmi Note 10 Pro ?

Habituellement proposé aux alentours de 300 euros, le Redmi Note 10 Pro est désormais gratuit chez RED. Pour l’obtenir, il faut souscrire au forfait mobile 100 Go de l’opérateur.

Attention cependant : il faut souscrire avant le 13 septembre prochain pour bénéficier de l’offre.

Que comprend le nouveau forfait mobile 100 Go de RED ?

Le forfait 100 Go de RED garantit tout ce qu’on attend d’une bonne offre mobile. Facturé 15 euros par mois, il demande un engagement minimum de 24 mois. L’avantage est qu’il n’inclut aucun remboursement différé du Redmi Note 10 Pro, et que son prix n’évoluera pas au bout d’un ou deux ans.

Chaque moi, vous avez accès :

à 100 Go de data 4G ;

aux appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France ;

13 Go de data 4G à utiliser dans les DOM/Europe ;

La carte SIM à 1 euro au lieu de 10 euros.

RED s’occupe de toutes les démarches lors du changement d’opérateur. Il est possible de conserver son ancien numéro, en fournissant son numéro RIO sur le site de RED lors de la souscription. Enfin, le passage chez RED se fait sans la moindre interruption des services mobiles, ce qui vous permet de profiter de votre smartphone en continu.