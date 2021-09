Forfait mobile : cette offre 80 Go à moins de 10 € est la plus intéressante de la rentrée

La rentrée marque le grand retour du forfait Very B&You de Bouygues Telecom, une offre mobile 80 Go ultra-complète qui maintient un prix sous la barre des 10 euros.

Pour limiter les dépenses lors de la période-clé qu’est la rentrée, il est important de réaliser des économies là où il faut. Et notamment sur son forfait téléphonique. Bien souvent, les opérateurs profitent de l’effervescence du mois de septembre pour casser les prix de leurs offres mobiles. Et dans cet océan de bons plans, Bouygues Telecom sort incontestablement du lot avec son forfait B&You 80 Go très complet.

Un forfait simple et complet

Comme toujours, les forfaits mobiles de Bouygues Telecom sont extrêmement simples à comprendre. Et l’offre Very B&You n’échappe pas à la règle. Il faut dire que cette offre est sans engagement. De quoi profiter d’une grande souplesse quant à la gestion de votre souscription.

Le forfait B&You propose l’essentiel de ce que l’on attend d’une bonne offre en 2021, soit :

80 Go de données ;

dont 15 Go de données mobiles à utiliser en Europe ;

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe.

Face aux forfaits 100 ou 200 Go, on peut penser qu’une enveloppe data de 80 Go est insuffisante. Détrompez-vous, car comme le relevait l’Arcep l’année dernière, la consommation moyenne de données mobiles est de 10,2 Go mensuels. Autant vous dire qu’avec 80 Go, vous avez largement de quoi voir venir puisque vous pouvez aisément partager votre connexion lors de déplacements ou tout simplement enchaîner les épisodes de votre série préférée en streaming.

Combien coûte le forfait B&You ?

Habituellement, ce type d’offres est facturé entre 12 et 15 euros chez les principaux acteurs du marché. Cela dit, pour la rentrée, Bouygues Telecom fait tomber le prix de son forfait Very B&You à 9,99 euros par mois.

Un prix bas qui en plus ne doublera pas au bout d’un an ou deux. Sans oublier que vous êtes face à un forfait sans engagement.

Quel est le réseau de Bouygues Telecom ?

Les abonné·e·s au forfait Very B&You profitent de l’un des meilleurs réseaux mobiles de France. Il faut dire qu’il couvre actuellement 99 % de la population en France métropolitaine. Mieux, Bouygues Telecom est le deuxième opérateur offrant la meilleure couverture réseau au-dessus des différents moyens de transport. Aussi bien sur les grands axes routiers que sur les lignes de TGV ou le métro dans les grandes villes, la qualité du réseau de Bouygues Telecom est suffisante pour se connecter à Internet avec un bon débit.

Enfin, ce réseau 4G, qui offre un très bon débit, peut se targuer d’être « le meilleur réseau mobile en zone rurale » selon Ariase.

Comment souscrire le forfait 80 Go de Bouygues Telecom ?

Changer de forfait mobile n’est désormais plus qu’une simple formalité. Lors de la souscription au forfait B&You, pensez à renseigner votre identifiant RIO (en composant le 3179) si vous souhaitez conserver le même numéro de téléphone. Toutes les démarches de résiliation sont prises en charge par Bouygues Telecom grâce à ce même identifiant.

Après quoi, il ne vous reste qu’à remplir vos coordonnées, et vous acquitter des 10 euros correspondant au coût de la carte SIM. La livraison s’effectue en quelques jours. Vous recevrez ensuite des SMS vous indiquant à quel moment précis la transition entre l’ancienne et la nouvelle ligne se fera. Les services mobiles ne souffrent d’aucune interruption durant le transfert.