Cet automne, Bouygues Telecom propose un gros forfait mobile 70 Go à un tout petit prix 

B&You vient de mettre à jour ses forfaits sans engagement, et il faut dire que l’opérateur ne lésine pas sur le rapport qualité/prix. Notamment avec un forfait mobile Série Spéciale 70 Go de data pour 12,99 €/mois. Attention, l’offre n’est valable que jusqu’au 5 octobre.

Le mois d’octobre n’est pas encore celui des bonnes résolutions, mais il annonce irrémédiablement le mois de Noël. C’est le moment de se mettre à économiser pour les cadeaux et de trancher dans les dépenses superflues. Pourquoi ne pas commencer par un abonnement mobile à petit prix ? Le tout nouveau forfait 70 Go de B&You propose une belle quantité de data pour un prix sous la barre des 13 euros. Le tout sans engagement. De quoi sauver de précieux euros.

70 Go de data, mais pas que

Pour 12,99 € par mois, Bouygues Telecom propose un forfait plus qu’intéressant. Non seulement il n’est pas avare en données, mais il est aussi très abordable et sans engagement. Mais ce n’est pas tout, le forfait Série Spéciale B&You 70 Go offre tout ce que l’on attend d’un bon abonnement mobile fin 2021. Pour ce prix vous aurez en plus des 70 Go de data :

Appels et SMS illimités 24 h/24 vers la France métropolitaine et les DOM ;



MMS illimités vers la France métropolitaine ;



Depuis l’Europe et les DOM, les appels et SMS (émis et reçus) sont illimités vers la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ;



MMS illimités vers la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ;



Internet mobile : 70 Go en France métropolitaine dont 12 Go utilisables en Europe/DOM.



Enfin, Bouygues Telecom propose six options gratuites le premier mois pour ceux qui le souhaitent comme :

B.Tv qui permet de visionner tout le bouquet TV depuis son smartphone. Il vous en coûtera 6 €/mois après le premier mois ;



Onoff qui permet de bénéficier d’un second numéro mobile sans changer de smartphone ou de forfait. L’option passe à 3 €/mois par la suite ;



Internet illimité le week-end. L’option passe à 8 €/mois après le premier mois ;



Le très riche bouquet presse Cafeyn qui passe ensuite à 9,99 €/mois.

Il est enfin à noter que, comme votre forfait, toutes ces options sont sans engagement et peuvent être stoppées à tout moment.

Pas assez avec 70 Go ? Optez pour la version 100 Go

Si un forfait 70 Go ne suffit pas, bonne nouvelle, B&You propose plus de data avec son forfait Série spéciale 100 Go. Pour moins de 15 € par mois, Bouygues Telecom offre ainsi les mêmes options de communications que le forfait 70 Go.

Seule différence : un peu plus de data avec 100 Go de disponibles en France métropolitaine dont 12 Go utilisables en Europe/DOM. Une différence non négligeable de 30 Go supplémentaires par mois.

Les options citées précédemment sont également à disposition pour ce forfait. Il faut aussi y ajouter :

Le bouquet TV B.Box jeunesse qui passe à 4,99 €/mois après le premier mois



Le bouquet TV Mobile pop culture qui passe à 5,99 €/mois après le mois offert



Si, enfin, vous avez des amis ou de la famille à l’étranger que vous souhaitez appeler régulièrement, B&You vous permet de bénéficier sans engagement pour 6 € en plus par mois d’une heure d’appels supplémentaires depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles d’Europe, DOM, les États-Unis, le Canada et la Chine.

Comment changer de forfait mobile ?

Vous vous êtes décidé et changer de forfait, mais vous ne savez pas comment faire. Rien de plus simple, tout se fait automatiquement ou presque. Il vous suffit pour cela de vous munir de votre numéro RIO lors de la souscription à votre nouvel abonnement. Pour l’obtenir il vous suffit de composer le 31 79. Une fois votre RIO communiqué à votre nouvel opérateur, c’est ce dernier qui s’occupe de toutes les démarches. Vous conserverez votre ancien numéro et votre précédent contrat sera automatiquement résilié. Vous serez enfin averti par un SMS de votre nouvel opérateur lorsque toutes les démarches seront effectuées. Facile et sans contraintes.