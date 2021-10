Une raison de moins de prendre un forfait Orange au lieu d’un forfait Sosh

Si vous hésitez entre un forfait Sosh ou un forfait Orange, il y a une raison de moins de préférer Orange.

Il y a à peu près un mois, Orange a officialisé sa nouvelle grille tarifaire. On a ainsi pu découvrir les nouveaux forfaits mobiles, ils sont désormais tous sans engagement.

Ces forfaits mobiles donnent accès à quelques avantages, comme Orange Cinéday. Ce service permet d’avoir une place de cinéma pour une place de cinéma achetée (même séance, même film), tous les mardis. Malheureusement, Orange vient d’annoncer la fin de cet avantage après 10 ans de fonctionnement, Orange Cinéday prendra fin mercredi 29 décembre 2021.

Sosh est moins cher

Comme vous le savez sans doute, Orange est également propriétaire de la marque Sosh qui propose des forfaits sans engagement. Sosh est une offre commerciale d’Orange de forfaits sans engagement vendus exclusivement en ligne.

Quantité data Réseaux Tarif pendant 12 mois Tarif après 12 mois Sosh 60 Go 4G 13,99 €/mois 13,99 €/mois Orange 70 Go 4G 14,99 €/mois 29,99 €/mois Sosh 80 Go 4G 14,99 €/mois 14,99 €/mois Orange 120 Go 4G et 5G 20,99 €/mois 32,99 €/mois Orange 130 Go 4G et 5G 29,99 €/mois 44,99 €/mois Orange 200 Go 4G et 5G 49,99 €/mois 64,99 €/mois

Régulièrement en promotion, ces forfaits mobiles ont meilleur rapport données-prix que ceux d’Orange, comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessous.

Existe-t-il une différence entre Sosh et Orange ?

Il existe cependant quelques différences notables entre les deux marques. Etant seulement disponible uniquement en ligne, Sosh ne dispose pas d’un service client aussi accessible que celui d’Orange. Vous pourrez joindre le SAV uniquement sur Internet, aucun conseiller en boutique ni au téléphone ne pourra répondre à vos questions.

Vous aurez également quelques différences d’options dans les forfaits. Par exemple, Orange propose du Multi SIM et de la 5G sur ses forfaits mobiles à partir de 120 Go de data. Cela peut répondre à certains besoins. D’autre part, Orange propose un système de subvention lors de l’achat d’un smartphone neuf, essentiellement sur les forfaits 130 et 200 Go.

Malheureusement, l’option Orange Cinéday ne sera plus proposée, ce qui fait une raison de moins de préférer les forfaits Orange aux forfaits Sosh.

Les meilleures forfaits 5G Forfait Mobile B&You série spéciale 5G - 130 Go Appels illimités 130 Go 1641 sites 5G 3,5 GHz

4188 sites 5G/4G partagé 24,99€ Découvrir RED Forfait 5G – 130 Go 25 octobre Appels illimités 130 Go 1671 sites 5G 3,5 GHz

1919 sites 5G/4G partagé 24€ 30€ Découvrir Orange Forfait Mobile 5G - 120 Go 3 semaines Appels illimités 120 Go 2178 sites 5G 3,5 GHz

475 sites 5G/4G partagé 20,99€ 32,99€ Découvrir Tous les forfaits 5G