Orange : voici les nouveaux forfaits mobiles 4G et 5G, plus simples mais assez déconcertants

Orange vient de mettre à jour sa nouvelle grille tarifaire sur ses forfaits mobiles 4G et 5G. C'est relativement plus simple mais c'est également assez déconcertant.

On s’attendait à un changement, Orange vient d’officialiser sa nouvelle grille tarifaire. Comme prévu, l’engagement de 12 mois minimum disparaît pour laisser place à 7 forfaits mobiles.

De nouvelles offres plus simples mais avec quelques incohérences

Par contre, contrairement à ce que l’on pensait, Orange continue de proposer des offres promotionnelles à ses forfaits. Ce qui complique la lecture, étant donné que les nouvelles offres ont une réduction mensuelle pendant 12 mois.

Quantité data Réseaux Tarif pendant 12 mois Tarif après 12 mois 100 Mo 4G 2,99 €/mois 7,99 €/mois 20 Go 4G 13,99 €/mois 18,99 €/mois 10 Go 4G 21,99 €/mois 26,99 €/mois 70 Go 4G 14,99 €/mois 29,99 €/mois 120 Go 4G et 5G 20,99 €/mois 32,99 €/mois 130 Go 4G et 5G 29,99 €/mois 44,99 €/mois 200 Go 4G et 5G 49,99 €/mois 64,99 €/mois

Cela entraîne quelques incohérences, comme les forfait 120 Go et 130 Go, les deux sont compatibles 5G et offrent des options similaires. Sur 24 mois, la différence est de 252 euros pour seulement 10 petits Go supplémentaires par mois. Même constat pour le forfaits forfaits 10 et 70 Go, seulement 4G, le forfait 70 Go vous économiser 48 euros sur 24 mois par rapport au forfait 10 Go.

Quantité data Réseaux Coût 12 mois Coût 24 mois 100 Mo 4G 35,88 131,76 20 Go 4G 167,88 395,76 10 Go 4G 263,88 587,76 70 Go 4G 179,88 539,76 120 Go 4G et 5G 251,88 647,76 130 Go 4G et 5G 359,88 899,76 200 Go 4G et 5G 599,88 1379,76

La bonne nouvelle pour les abonnés actuels est que la plupart des offres ont davantage de data. Ceux qui avaient souscrit au forfait 70 Go 5G, par exemple, passent à 130 Go pour le même prix et sans réengagement.

Notez que le forfait illimité a bel et bien disparu, le plus gros forfait offre 200 Go de data avec quelques options dont le prêt d’un smartphone. Il y a également les appels vers l’international, dont l’Europe, les Etats-Unis et le Canada.

Avec cette nouvelle gamme de forfaits mobiles, @Orange_France fait le choix de la générosité en data et de la flexibilité avec le sans engagement. Nous mettons également l’accent sur l’accompagnement de nos clients avec le prêt de mobile. #offre pic.twitter.com/pNeII2xiBm — L Orsini-Sharps (@laetitia_orsini) October 7, 2021

Si vous vous engagez 24 mois, Orange offre toujours la possibilité de bénéficier d’un smartphone avec une subvention. Enfin, si vous vous posez la question de la cohérence de cette offre avec les forfaits Sosh, la différence vient de l’accès à la TV Orange, des places de cinéma avec Cinéday, de la 5G sur les gros forfaits ainsi que l’accueil dans les boutiques Orange en cas de problème.

Les meilleures forfaits 5G Orange Forfait Mobile 4G - 70 Go 1 mois Appels illimités 70 Go 2178 sites 5G 3,5 GHz

475 sites 5G/4G partagé 14,99€ 29,99€ Découvrir Free Forfait 4G et 5G - 150 Go Appels illimités 150 Go 1773 sites 5G 3,5 GHz

12079 sites 5G/4G partagé 19,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G - Le grand 6 jours Appels illimités 60 Go - 100 Go 1671 sites 5G 3,5 GHz

1919 sites 5G/4G partagé À partir de 6,99€ 12,99€ Découvrir Tous les forfaits 5G