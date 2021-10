Orange mettrait fin à l’engagement sur ses forfaits mobiles 4G et 5G, et ce n’est pas forcément moins cher

Orange va simplifier ses offres mobiles selon iGeneration. L'engagement disparaîtrait pour davantage de simplicité. Malheureusement, ce n'est pas financièrement plus intéressant.

Sur ses forfaits mobiles classiques, ceux qui ne sont pas vendus par Sosh, Orange pourrait mettre fin au système d’engagement selon iGeneration. Cela entraînerait un changement global des tarifs et une simplification des offres.

Fini l’engagement si vous n’associez pas de smartphone à votre forfait

Jusqu’à maintenant, les forfaits mobiles d’Orange, qu’ils soient en 4G ou en 5G, mêlaient des promotions la première année avec un engagement d’au moins 12 mois. Pour le forfait 70 Go 5G, par exemple, cela revenait à 24,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 39,99 euros/mois ensuite… avec 12 mois d’engagement. Et cela sans y associer un smartphone subventionné.

Ces forfaits mobiles, en 4G et 5G, vont donc pouvoir être souscrits sans engagement selon iGeneration. Le média est souvent bien renseigné concernant Orange et ses futures annonces, ils avaient annoncé l’arrivée du forfait mobile illimité en 5G avant tout le monde l’année dernière. Voici les futures offres 4G et 5G selon eux :

2h et 100 Mo à 7,99 €/mois (au lieu de 2,99 € sur 12 mois puis 7,99 €)

2h et 20 Go à 18,99 €/mois (au lieu de 13,99 € sur 12 mois puis 18,99 €)

10 Go à 26,99 €/mois (au lieu de 21,99 € sur 12 mois puis 26,99 €)

70 Go à 29,99 €/mois (au lieu de 19,99 € sur 12 mois puis 34,99 €)

120 Go (5G) à 32,99 €/mois (nouvelle offre)

130 Go (5G) à 44,99 €/mois (nouvelle offre)

200 Go (5G) à 64,99 €/mois (nouvelle offre)

Comme vous pouvez le voir, les promotions des 12 premiers mois vont disparaître pour laisser place à des abonnements moins chers. Ce n’est pas forcément un bon plan à première vue. En effet, le forfait 70 Go 5G, que l’on a évoqué plus haut, ne serait intéressant financièrement que si on y souscrit au moins trois ans. Autre détail : le forfait illimité 5G disparaîtrait des offres proposées, un an seulement après son apparition.

Ces nouvelles offres sont économiquement moins intéressantes que les offres de Sosh, qui profite également du réseau Orange, néanmoins elles offrent plein d’avantages comme la seconde SIM mobile (en fonction des offres), le SAV téléphonique et en boutique, les places Cinéday, mais aussi l’accès à la 5G.