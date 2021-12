Ce forfait mobile ajustable 80 Go profite d’une belle promotion

Prixtel se veut le champion incontesté des forfaits à petit prix et l’opérateur nous en fournit une fois de plus la preuve. Jusqu’au 4 janvier prochain, il casse le prix de son offre flexible Le grand, dont le premier palier à 80 Go est désormais facturé 6,99 euros par mois pendant un an.

L’heure est aux festivités et Prixtel se joint à la fête avec un beau cadeau. L’opérateur spécialisé dans les forfaits flexibles dégaine une grosse remise sur ses forfaits mobile. Et notamment Le grand, une offre très équilibrée qui propose une enveloppe data 4G de 80 Go sur son premier palier.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 4 janvier prochain, ce forfait flexible sans engagement affiche un tarif mensuel de 6,99 euros pendant un an.

Que comprend le forfait mobile Le grand ?

Nul doute que le rapport qualité-prix du forfait Le grand est l’un des meilleurs du marché. Cette offre flexible propose trois paliers de données mobiles, qui démarrent dès que votre consommation de data atteint un certain seuil. Car oui, c’est là toute la force des forfaits de Prixtel : vous ne payez que ce que vous consommez. Ainsi, tous les mois vous profitez :

jusqu’à 80 Go de données pour 6,99 euros par mois ;

entre 80 et 100 Go de données pour 9,99 euros par mois ;

jusqu’à 130 Go de données par mois pour 12,99 euros par mois.

Si jamais vous passez au palier supérieur pendant un mois, en consommant 96 Go de data par exemple, vous reviendrez automatiquement au premier palier le mois suivant.

Le forfait Le grand assure également l’accès aux appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et dans les DOM, et ce quel que soit le palier. De même, il met à disposition 15 Go de data à utiliser en Europe.

Combien coûte le forfait Le grand ?

L’autre point fort des offres Prixtel est leur prix bas, et le forfait Le grand ne déroge pas à la règle. Surtout lorsqu’il est en promotion en cette fin d’année 2021. Jusqu’au 4 janvier prochain :

le premier palier du forfait est facturé 6,99 euros la première année (puis 12,99 €) ;

le deuxième palier de l’offre affiche un tarif de 9,99 euros (puis 15,99 €) ;

le dernier palier est lui proposé à 12,99 euros pendant un an (puis 18,99 €).

Mieux, le forfait Le grand est sans engagement, ce qui vous permet de jouir d’une grande souplesse quant à la gestion de votre abonnement.

Quelles sont les autres offres de Prixtel ?

Bien entendu, Prixtel pense à tous les types d’utilisateurs, c’est pourquoi il propose deux autres forfaits mobile pour s’adapter à vos besoins. Et eux aussi sont en promotion.

Le petit, pour commencer, est idéal pour les petits consommateurs de data 4G. Il propose lui aussi trois paliers de prix, qui se décomposent comme suit :

Jusqu’à 10 Go de données par mois pour 4,99 euros par mois (puis 9,99 € au bout d’un an) ;

Entre 10 et 20 Go de données par mois pour 7,99 euros par mois (puis 12,99 € au bout d’un an) ;

Entre 20 et 30 Go de données par mois pour 9,99 euros par mois (puis 14,99 € au bout d’un an).

Le forfait Le géant quant à lui s’adresse avant tout aux gros consommateurs de data, puisqu’il peut monter jusqu’à 160 Go par mois, tout en étant compatible avec la 5G.

Jusqu’à 100 Go de données en 4G ou 5G par mois pour 9,99 euros par mois (puis 15,99 € au bout d’un an) ;

Entre 100 et 130 Go de données en 4G ou 5G par mois pour 12,99 euros par mois (puis 18,99 € au bout d’un an) ;

Jusqu’à 160 Go de données en 4G ou 5G par mois pour 15,99 euros par mois (puis 21,99 € au bout d’un an).

Comme pour Le grand, ces forfaits sont sans engagement.

Prixtel fait un geste pour l’environnement

Prixtel s’engage à compenser les émissions de CO2 générées par l’utilisation du forfait de ses clients et de son activité professionnelle. L’opérateur français estime ainsi qu’un forfait mobile peut engendrer une émission de CO2 pouvant s’élever jusqu’à 30 kg par an. Pour compenser ces émissions, Prixtel définit chaque année un plan de compensation CO2.

En 2019 et 2020, Prixtel a ainsi planté 8000 arbres pour compenser 1000 tonnes de CO2. En 2020 et 2021, Prixtel s’est engagé avec la FCAA (France Carbon Agri Association) afin de financer les réductions d’émissions carbone d’agriculteurs français pour compenser 1500 tonnes de CO2.