À peine sorti, le Samsung Galaxy S21 FE est au meilleur prix chez SFR

Lancé mardi dernier à l’occasion du CES, le Galaxy S21 FE est d’ores et déjà disponible à prix réduit chez SFR. L’opérateur propose en effet le dernier Samsung en date dans ses offres Bonus Smartphone, ce qui vous permet d’obtenir ce terminal à 1 euro seulement (+8 €/mois).

Teasé pendant des mois, reporté à de nombreuses occasions, c’est finalement lors de l’édition 2022 du CES de Las Vegas que le Galaxy S21 FE a été révélé. Mis en vente dans la foulée, le petit dernier de Samsung vient remplacer le Galaxy S20 FE en s’inspirant de la série S21. De nombreuses améliorations ont ainsi été apportées, notamment au niveau du design et des performances.

Pour bénéficier de cette offre faisant tomber le Samsung Galaxy S21 FE à 1 euro (+8 €/mois), il vous suffit de souscrire au forfait 5G 120 Go avec Bonus Smartphone, et ce avec un engagement de 24 mois. Vous obtiendrez alors un remboursement de 50 euros sur son tarif initial s’élevant à 51 euros.

Quels sont les atouts du Galaxy S21 FE ?

Un design allégé

Comme souvent avec les terminaux mobiles, la première chose qui frappe chez ce Galaxy S21 FE est son apparence. Pour l’occasion, Samsung a adopté une façade arrière unie disponible en quatre couleurs : graphite, olive, lavande et blanc. Le constructeur a aussi abandonné le châssis aluminium de la série S21 au profit d’une coque plastique au toucher très doux.

Plus fin que ses homologues avec un peu moins de 8 mm d’épaisseur, il dispose d’un bloc photo parfaitement intégré à la façade arrière. En résulte un smartphone au design allégé, tout en finesse, qui vient se positionner entre le S21 et le S21 Plus niveau taille. Malgré sa dalle tout à fait honnête de 6,4 pouces, le S21 FE demeure léger et tient parfaitement en main.

Un terminal performant qui mise sur la fluidité

Côté configuration, Samsung a opté pour l’efficacité avec un processeur Snapdragon 888, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour équiper son Galaxy S21 FE. Une configuration qui a déjà fait ses preuves en 2021 et qui assure de très bonnes performances en toutes circonstances, y compris en jeu. Cerise sur le gâteau, le S21 FE est compatible avec One UI 4, la dernière mouture de l’interface maison de Samsung, qui se classe parmi les meilleures disponibles actuellement.

La dalle plate Full HD+ de 6,4 pouces du S21 FE peut également compter sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz, histoire de profiter d’une grande fluidité au quotidien. Pour ne rien gâcher, un revêtement Gorilla Glass Victus et une certification IP68 viennent garantir la protection et la résistance de ce smartphone.

Dernier point, et non des moindres : l’autonomie. Le Galaxy S21 FE dispose d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge 25 W, ce qui lui permettra de se recharger plus rapidement que son prédécesseur le S20 FE. Ajoutez à cela la compatibilité avec la charge sans fil 15 W, ainsi que la possibilité de charger d’autres appareils avec sa propre batterie grâce à la charge sans-fil inversée, et vous obtenez un terminal polyvalent et efficace.

Un photophone complet

Première bonne nouvelle, le capteur selfie de ce Galaxy S21 FE passe à 32 mégapixels afin de proposer des clichés d’excellente facture. Le bloc photo arrière, de son côté, est composé d’un capteur principal 12 mégapixels (en dual pixel), d’un ultra grand-angle, ainsi que d’un zoom optique X3.

Il dispose également de toute une panoplie de modes de prises de vue, comme le mode portrait de Samsung déjà disponible sur la gamme S21. Côté vidéo, le mode réalisateur qui permet de capturer en même temps des images avec les appareils avant et arrière fait son apparition.

Une paire de Galaxy Buds2 offerte pour l’achat d’un Galaxy S21 FE

Afin de célébrer le lancement de son Galaxy S21 FE, Samsung a décidé de vous faire un joli cadeau en vous offrant tout simplement une paire de Galaxy Buds2. Notés 8/10 dans nos colonnes, ces écouteurs true wireless à réduction de bruit active proposent un son très agréable (en particulier au niveau des basses) et un confort d’utilisation qui l’est tout autant.

Afin de bénéficier de cette offre, rien de bien compliqué puisqu’il vous suffit d’acquérir un Galaxy S21 FE avant le 8 février prochain et d’ajouter la paire d’écouteurs à votre panier avant de finaliser la transaction. Il ne vous restera plus ensuite qu’à télécharger et remplir le coupon de l’opération pour obtenir votre cadeau.

Le forfait SFR 5G 120 Go en bref

Avec ses forfaits 5G dotés du Bonus Smartphone, SFR vous permet d’acquérir votre mobile au meilleur prix et de bénéficier de tous les avantages d’un forfait premium. Par exemple, le forfait 5G 120 Go actuellement proposé par l’opérateur vous permet chaque mois de bénéficier de :

120 Go d’internet mobile en 4G et 5G en France métropolitaine ;

100 Go d’internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers les fixes et mobiles en France Métropolitaine et les DOM ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

Bonus smartphone.

En optant pour un forfait avec Bonus Smartphone, vous obtiendrez quelques avantages non négligeables. À commencer, bien évidemment, par la possibilité d’obtenir votre smartphone au meilleur prix, comme ce Samsung S21 FE à 1 euro seulement (+8 euros par mois pendant 24 mois). Mais ce n’est pas tout, car si vous décidez de changer de terminal, vous pourrez le faire reprendre ou en changer en bénéficiant de tarifs avantageux. Sachez enfin que SFR ne vous laissera pas sans mobile si jamais il vous arrive un pépin. En cas de vol, panne ou casse, vous pourrez profiter d’un service de prêt entièrement gratuit.

Le forfait 5G 120 Go avec engagement de 24 mois est actuellement proposé à 29 euros par mois la première année, puis 44 euros par mois pour les 12 mois suivants.